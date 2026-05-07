Aos 41 anos, a cantora Katy Perry causou sensação com um vestido rosa claro.

Quando a cantora e compositora americana Katy Perry adota uma cor, ela a transforma em sua marca registrada. Ela acaba de compartilhar uma nova sequência de fotos no Instagram com um look delicado e discreto, e podemos afirmar com certeza que seus fãs adoraram. Vestido rosa claro, laço preto no cabelo, sorriso cativante: a cantora de "Firework" nos lembra que ela é um dos ícones de moda mais surpreendentes do pop.

Um visual fresco e vibrante

No centro do carrossel, uma peça se destaca: um minivestido rosa-claro, ajustado, com gola alta e mangas compridas, finalizado com uma saia de tule volumosa que lembra uma nuvem. Uma silhueta romântica, quase de bailarina, que se baseia em um único tom, mas brinca com os contrastes graças a um grande laço preto laqueado amarrado em seu cabelo preso.

A maquiagem também segue a mesma linha: lábios rosados, blush leve e olhos naturais. Nada de joias extravagantes, apenas um anel discreto e brincos minimalistas. Uma abordagem minimalista que contrasta fortemente com os looks ultra-pop pelos quais Katy Perry é conhecida, e que parece atrair um público ainda maior.

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Uma estética de "garota delicada" que é universalmente aclamada.

Os comentários inundaram a publicação. Muitos elogiaram o visual fresco, a escolha da cor e a elegância em geral. A pose também é adorável: Katy Perry forma um coração com os dedos, com um sorriso discreto, em uma cena que remete à estética "soft girl" tão popular nesta temporada.

É justamente essa mistura que agrada: uma artista conhecida por seus figurinos espetaculares, cabelos multicoloridos e performances de palco grandiosas, optando aqui pela simplicidade e delicadeza. Uma mudança de ritmo que seus seguidores claramente apreciam, com muitos comentando que ela "nunca esteve tão radiante".

Entre turnê mundial e renovação artística

Essa nova energia visual também coincide com um momento significativo na vida de Katy Perry. Ela continua sua "Lifetimes Tour", a turnê mundial que acompanha o lançamento de seu álbum "143" em setembro de 2024. Em sua carreira, ela também deu uma guinada importante ao deixar seu papel como jurada no "American Idol" após seis temporadas. No entanto, sua recente aparição no Met Gala de 2026 gerou reações mistas em alguns veículos da mídia americana, alimentando diversas discussões.

Com esse simples carrossel, Katy Perry nos lembra que ela é uma especialista em encenação: um visual bem escolhido, uma cor perfeitamente equilibrada, e o efeito é imediato. Ela brinca constantemente com sua imagem com tanto prazer quanto talento.