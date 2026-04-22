Aos 47 anos, Kourtney Kardashian surpreende com este visual "gótico" repaginado.

Fabienne Ba.
@kourtneykardash / Instagram

Para comemorar seu 47º aniversário, Kourtney Kardashian surpreendeu seus fãs com um visual bem diferente do habitual. Compartilhado no Instagram, o look de aniversário rapidamente chamou a atenção, misturando influências dos anos 2000 com uma releitura moderna do estilo gótico.

Um visual que fica entre o gótico, o estilo Y2K e o espírito do rock.

O look de Kourtney Kardashian consiste em um minivestido preto com detalhes em renda, combinado com um cardigã de tricô texturizado. O conjunto evoca uma estética "gótica feminina" modernizada, típica de um forte retorno ao estilo dos anos 2000. Kourtney Kardashian completou o visual com peças marcantes: um longo casaco com estampa de leopardo, botas pretas até o joelho e óculos de sol grandes.

Acessórios com uma mensagem mais forte

Os acessórios acrescentam uma dimensão simbólica. Um detalhe notável é um colar de prata marcante adornado com um pingente de caveira, reforçando a vibe rock e um tanto underground do look. Essa escolha estilística reflete uma tendência mais ampla em que celebridades estão reinterpretando o estilo gótico, combinando-o com peças luxuosas e contemporâneas.

Uma estética que combina imagem pessoal e tendências da moda.

Conhecida por suas escolhas de moda frequentemente influenciadas por uma estética minimalista nos últimos anos, Kourtney Kardashian surpreende aqui com um retorno a um estilo mais expressivo. Essa mudança temporária ilustra a crescente liberdade das figuras públicas para explorar diferentes universos estilísticos, sem se limitar a uma única identidade visual.

Com esse visual "gótico" repaginado para seu aniversário, Kourtney Kardashian confirma sua habilidade em brincar com os códigos da moda. Misturando nostalgia dos anos 2000, influências do rock e toques contemporâneos, ela fez uma aparição memorável que reacendeu o interesse pela estética glam rock.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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