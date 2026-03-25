Ostentando um visual de "caubói", essa cantora está revivendo uma tendência que pensávamos ter esquecido.

A cantora americana de música country Megan Moroney cativou mais uma vez seus fãs no Instagram com um look que mistura charme e inspiração country. Na foto compartilhada em sua conta, ela aparece vestindo um conjunto rosa adornado com strass, acompanhado de um chapéu combinando, um ícone da estética country.

Um visual deslumbrante

O look de Megan Moroney consiste em um top estruturado com alças finas, combinado com aplicações brilhantes que acentuam o efeito luminoso. Seus cabelos loiros ondulados e a maquiagem radiante completam este visual de inspiração campestre, repaginado em uma versão mais sofisticada. A escolha de tecidos brilhantes e detalhes cintilantes remete a uma tendência muito popular nos anos 2000, agora revivida por diversas celebridades. Combinando modernidade e nostalgia, este estilo confirma o retorno da moda festiva, onde os strass são os protagonistas.

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Usuários da internet aprovam o retorno dos strass.

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram o look. Alguns usuários comentaram que os strass estão voltando à moda, evocando uma estética festiva que está novamente em alta. Outros comentários destacaram o equilíbrio entre o estilo country tradicional e uma interpretação moderna, ilustrando a evolução dos códigos do Oeste americano na moda contemporânea. O look de Megan Moroney confirma, portanto, a crescente influência do estilo country no mundo da moda, onde botas, chapéus e tecidos brilhantes estão se tornando elementos essenciais.

Uma tendência que está voltando a ganhar força.

Tradicionalmente associado à moda retrô, o estilo cowgirl está vivenciando um ressurgimento, impulsionado por artistas que reinterpretam seus códigos. O uso de strass e tecidos brilhantes adiciona uma dimensão chique a essa estética, tornando-a adequada às tendências atuais. As silhuetas também estão sendo modernizadas, com cortes mais ajustados e combinações ousadas, mesclando peças icônicas como botas ou jaquetas com franjas a elementos mais urbanos. Essa hibridização de estilos permite que o visual cowgirl transcenda sua imagem tradicional e abrace completamente uma moda contemporânea, expressiva e assertiva.

Em resumo, com essa aparição, a cantora americana de música country Megan Moroney ilustra perfeitamente como certas tendências podem evoluir e retornar à moda, confirmando que a moda continua sendo um ciclo de renovação perpétua.