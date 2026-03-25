Ostentando um visual de "caubói", essa cantora está revivendo uma tendência que pensávamos ter esquecido.

Léa Michel
@megmoroney / Instagram

A cantora americana de música country Megan Moroney cativou mais uma vez seus fãs no Instagram com um look que mistura charme e inspiração country. Na foto compartilhada em sua conta, ela aparece vestindo um conjunto rosa adornado com strass, acompanhado de um chapéu combinando, um ícone da estética country.

Um visual deslumbrante

O look de Megan Moroney consiste em um top estruturado com alças finas, combinado com aplicações brilhantes que acentuam o efeito luminoso. Seus cabelos loiros ondulados e a maquiagem radiante completam este visual de inspiração campestre, repaginado em uma versão mais sofisticada. A escolha de tecidos brilhantes e detalhes cintilantes remete a uma tendência muito popular nos anos 2000, agora revivida por diversas celebridades. Combinando modernidade e nostalgia, este estilo confirma o retorno da moda festiva, onde os strass são os protagonistas.

Usuários da internet aprovam o retorno dos strass.

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram o look. Alguns usuários comentaram que os strass estão voltando à moda, evocando uma estética festiva que está novamente em alta. Outros comentários destacaram o equilíbrio entre o estilo country tradicional e uma interpretação moderna, ilustrando a evolução dos códigos do Oeste americano na moda contemporânea. O look de Megan Moroney confirma, portanto, a crescente influência do estilo country no mundo da moda, onde botas, chapéus e tecidos brilhantes estão se tornando elementos essenciais.

Uma tendência que está voltando a ganhar força.

Tradicionalmente associado à moda retrô, o estilo cowgirl está vivenciando um ressurgimento, impulsionado por artistas que reinterpretam seus códigos. O uso de strass e tecidos brilhantes adiciona uma dimensão chique a essa estética, tornando-a adequada às tendências atuais. As silhuetas também estão sendo modernizadas, com cortes mais ajustados e combinações ousadas, mesclando peças icônicas como botas ou jaquetas com franjas a elementos mais urbanos. Essa hibridização de estilos permite que o visual cowgirl transcenda sua imagem tradicional e abrace completamente uma moda contemporânea, expressiva e assertiva.

Em resumo, com essa aparição, a cantora americana de música country Megan Moroney ilustra perfeitamente como certas tendências podem evoluir e retornar à moda, confirmando que a moda continua sendo um ciclo de renovação perpétua.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Aos 43 anos, Anne Hathaway causou sensação com um volumoso vestido vermelho.
Article suivant
"Envelhecer deveria ser algo positivo": aos 59 anos, Laura Dern diz que vê a "beleza" de uma maneira diferente.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Envelhecer deveria ser algo positivo": aos 59 anos, Laura Dern diz que vê a "beleza" de uma maneira diferente.

A atriz e produtora americana Laura Dern compartilha uma reflexão pessoal sobre como a percepção de beleza pode...

Aos 43 anos, Anne Hathaway causou sensação com um volumoso vestido vermelho.

A atriz americana Anne Hathaway recentemente chamou a atenção em um evento realizado em um palácio histórico na...

Considerada "inapropriada" em um parque de diversões, sua roupa gera debate.

A influenciadora brasileira Marina Smith gerou recentemente um debate online após compartilhar fotos de uma visita a um...

"Ela não envelheceu": a cantora Miley Cyrus faz um retorno notável.

A cantora, compositora, musicista, produtora e atriz americana Miley Cyrus chamou a atenção na estreia do "Especial de...

À beira da piscina, Serena Williams exibe sua silhueta com um visual relaxado e confiante.

A tenista americana Serena Williams, considerada uma das maiores jogadoras de todos os tempos, compartilhou recentemente um momento...

Aos 67 anos, Jamie Lee Curtis causou sensação com um vestido branco minimalista.

A atriz, produtora e diretora americana Jamie Lee Curtis causou sensação com um vestido branco minimalista na 19ª...