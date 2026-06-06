A cantora Olivia Rodrigo causa sensação com um look de renda.

A cantora, compositora, musicista e atriz americana Olivia Rodrigo nunca pareceu tão confiante em seu estilo. Para um recente ensaio fotográfico divulgado antes do lançamento de seu terceiro álbum, ela optou por um visual onde a renda se mistura com intrincados bordados. E o resultado causou sensação imediata nas redes sociais.

Um top curto em renda bordada com um toque de alta costura.

Olivia Rodrigo surge com um top de renda estilo sutiã da Versace. A peça, esculpida como uma verdadeira obra de arte, é cravejada de bordados metálicos ornamentados, emoldurados por um acabamento preto que realça o trabalho de alta costura do tecido. Sob a iluminação quente do estúdio, as pedras incrustadas refletem brilhos dourados, conferindo à silhueta um ar quase cinematográfico.

A estrutura do corpete — algo entre rendas ornamentadas e trabalhos em metal intrincados — evoca tanto a alta-costura dos anos 2000 quanto os vestidos de noite italianos contemporâneos. Uma escolha ousada, perfeitamente alinhada à estética "gótica-luxuosa" que Olivia Rodrigo vem explorando nas últimas temporadas.

Uma silhueta editorial, algures entre o preto e o brilhante.

Para complementar o look, Olivia Rodrigo optou por uma saia estruturada de cintura alta em tons escuros, que proporciona um contraste marcante com a leveza da blusa. O ensaio fotográfico, clicado por Ryan McGinley, explora a pose: braços erguidos acima da cabeça, costas contra uma parede texturizada, olhar fixo à frente.

A imagem, quase escultural, assume ares de um retrato editorial de outra época — como se uma diva dos anos 1950 tivesse sido imersa nos códigos da moda atual. Brincos esculturais de ouro prolongam as linhas verticais da silhueta e proporcionam o brilho metálico na medida certa para ecoar o bordado na parte superior.

No quesito beleza, um universo da velha Hollywood.

Quanto ao penteado, Olivia Rodrigo apostou no movimento. Seus cabelos castanhos foram estilizados em longas ondas suaves, balançadas pelo vento, emoldurando delicadamente seu rosto. Esse visual contrastava com o rigor gráfico de suas roupas, conferindo a todo o ensaio um ar natural.

Para a maquiagem, ela optou por uma pele luminosa, olhos bem definidos e um batom em um tom profundo de amora — quase granada — que deu o toque mais dramático a todo o visual. Essa abordagem foi diretamente inspirada nos grandes ícones do cinema americano da década de 1950.

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Uma assinatura de moda que se afirma com seu novo álbum.

Essa aparição não é coincidência. Olivia Rodrigo está se preparando para lançar seu terceiro álbum de estúdio, "you seem pretty sad for a girl so in love", no dia 12 de junho. E cada uma de suas aparições nas últimas semanas parece estar construindo, imagem por imagem, o universo visual dessa nova obra: referências góticas, rendas intrincadas, paletas escuras com toques metálicos.

Essa transformação estilística está longe de ser insignificante para alguém que, há poucos anos, se dedicava principalmente ao "pop adolescente colorido". Hoje, Olivia Rodrigo parece exibir uma moda mais consciente e narrativa, onde cada look é concebido como um fragmento de uma história a ser contada.

Com este top de renda bordada da Versace, Olivia Rodrigo apresenta um dos seus melhores looks do ano. A poucos dias do lançamento do seu novo álbum, ela se dá a oportunidade de reinventar sua imagem — sem abrir mão da sua singularidade. Uma estratégia que já parece ter sido executada com perfeição.