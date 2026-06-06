"Braços atléticos": Jennifer Garner brilha em um vestido laranja com recortes.

A atriz americana Jennifer Garner é uma das mais queridas de Hollywood. Para um novo ensaio fotográfico de verão, ela concordou em posar com vários looks – e um deles, de Tom Ford, em particular, deixou seus fãs encantados.

Um laranja vibrante de Tom Ford

Na foto que agora circula nas redes sociais, Jennifer Garner aparece com um top laranja vibrante oversized, com recortes em vários lugares. Esta peça estruturada, com seu caimento solto, é usada rente à pele, exibindo a maestria da alta costura tão cara a Tom Ford: cortes precisos, jogo de volumes e um tecido fluido. Para completar o look, o estilista optou por calças pretas de alfaiataria impecável e scarpins pretos, criando um contraste marcante que permite que o laranja vibrante do top de Jennifer Garner seja o protagonista. Esta apresentação minimalista reforça a ideia de uma silhueta veranil, radiante e confiante.

Joias Cartier e beleza refinada

Para os acessórios, Jennifer Garner optou pela Cartier: um par de brincos refinados e uma pulseira combinando, o suficiente para adicionar um toque de brilho ao visual. Um toque de luxo discreto, na mais pura tradição do "estilo hollywoodiano".

No quesito beleza, a mesma abordagem. Cabelos soltos, ondas suaves, maquiagem delicada e luminosa, lábios nude acetinados: Jennifer Garner cultiva o visual natural que caracteriza sua imagem desde o início da carreira. Um estilo descontraído que serve como cenário perfeito para a peça central do ensaio.

Jennifer Garner por Celeste Sloman, InStyle, Verão de 2026. pic.twitter.com/8OGA8MQe9r — Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) 4 de junho de 2026

Uma rara aparição, aplaudida por seus fãs.

Ver Jennifer Garner posando para uma sessão de fotos é, considerando tudo, um evento bastante raro. Muito discreta na mídia, ela prefere há anos deixar que seus filmes e projetos pessoais falem por si mesmos. No Instagram, os comentários surgiram imediatamente. "Maravilhosa", "Você é incrível, você é maravilhosa", "Esses braços atléticos são lindos!" : seus fãs cativados elogiaram a série de fotos.

Neste ensaio fotográfico com clima de verão, Jennifer Garner nos lembra por que é uma das atrizes mais queridas de Hollywood. Entre a ousadia de um vibrante tom laranja Tom Ford e a força discreta e delicada de um estilo minimalista, ela apresenta uma aparência radiante e perfeitamente elegante.

