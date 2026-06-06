O mais recente look vintage de praia de Bella Hadid está causando alvoroço.

A modelo americana Bella Hadid parece mais confortável com sua imagem do que nunca. Após uma aparição muito comentada em Cannes, ela postou uma série de fotos no Instagram a bordo de um iate na Riviera Francesa, usando um look de praia decididamente retrô que gerou reações de todos os seus fãs.

Um macacão azul-aço da Miyake Design Studio.

Nas fotos compartilhadas por Bella Hadid, sua silhueta se destaca nitidamente contra o branco da ponte. Ela veste um maiô azul-aço profundo, identificado como uma criação da prestigiada casa de moda japonesa Miyake Design Studio – fundada pelo lendário estilista Issey Miyake e hoje renomada por seus designs funcionais e inovadores.

O design abraça completamente a simplicidade técnica. Um formato de regata sem mangas, um decote redondo reto e letras escuras na frente: todas as características do sportswear minimalista estão presentes. Essa abordagem é bem diferente das silhuetas chamativas frequentemente associadas às praias de Saint-Tropez — e se alinha perfeitamente com o estilo característico de Bella Hadid, conhecida por sua predileção por cortes estruturados e volumes gráficos.

Um corte retrô com forte vibe dos anos 90.

O detalhe que faz toda a diferença é o corte alto nos quadris. Um estilo "de corte alto" que remete diretamente aos uniformes das nadadoras olímpicas da década de 1990, ou às peças icônicas de "Baywatch", popularizadas na mesma época.

Foi exatamente isso que provocou a reação dos fãs nos comentários, com muitos vendo como uma clara referência à estética "pop dos anos noventa" que muitas modelos da geração de Bella Hadid vêm revisitando nas últimas temporadas. Esse corte também tem um efeito visual específico: alonga a silhueta e restaura a amplitude gráfica completa do maiô.

Beleza bronzeada e óculos retangulares

Quanto ao penteado, Bella Hadid optou por um visual completamente descontraído. Os cabelos loiro-caramelo, ainda úmidos do sol e despenteados pela brisa do mar, estavam ora jogados para trás sobre os ombros, ora soltos. Isso refletia a simplicidade do vestido que ela usava, que se encaixa perfeitamente na tendência de "cabelo de praia natural" que os estilistas de revistas de moda adoram resgatar todo verão.

Em seu rosto, pele bronzeada e um par de óculos de sol retangulares pretos que dão o toque gráfico final. Joias minimalistas, acessórios discretos: tudo no look evoca claramente uma vibe praiana, sem o menor exagero.

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Uma aparência que reflete sua marca de beleza.

Esta série de fotos não é coincidência. Bella Hadid está passando por um período agitado com sua marca de cosméticos Ôrəbella, lançada em 2024 e que ela continua promovendo ativamente nas redes sociais. Diversas de suas aparições recentes, em Cannes e Saint-Tropez, parecem ter sido concebidas como uma extensão visual direta do universo olfativo e cromático da marca. Cada publicação, portanto, transmite a mesma mensagem: projetar um espírito luminoso e resolutamente natural.

Com este maiô azul-aço da Miyake Design Studio, Bella Hadid exibe um de seus looks de verão mais deslumbrantes. Ela prova que seu estilo característico continua a evoluir — uma mistura de minimalismo rigoroso, influências dos anos 90 e sua energia vibrante e única. Com certeza, será um sucesso nas praias neste verão.