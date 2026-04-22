Lady Gaga reinventa o estilo chique de Hollywood à sua maneira.

Fabienne Ba.
@ladygaga / Instagram

Na estreia de "O Diabo Veste Prada 2" em Nova York, Lady Gaga mais uma vez exibiu seu estilo impecável ao reinterpretar o clássico glamour de Hollywood. O evento proporcionou à cantora e compositora americana a oportunidade de revelar uma estética diretamente inspirada na era de ouro de Hollywood, combinando sofisticação atemporal com um toque moderno e ousado.

Uma silhueta que oscila entre os arquivos e a modernidade.

Para esta aparição, Lady Gaga optou por um vestido preto estruturado dos arquivos da Saint Laurent. A peça ajustada, com sua silhueta escultural, evocava a era de ouro do cinema americano, mantendo, ao mesmo tempo, um toque decididamente contemporâneo. A escolha deste vestido reforçou uma estética teatral e elegante, típica dos tapetes vermelhos mais icônicos.

Para completar o visual, Lady Gaga optou por acessórios marcantes e brilhantes, incluindo brincos em formato de estrela, e uma maquiagem com olhos esfumados e lábios nude. O efeito geral foi de forte coesão visual, onde cada elemento reforça a narrativa de um estilo chique reinventado.

Um penteado ao estilo da velha Hollywood repaginado

No quesito beleza, Lady Gaga surpreendeu a todos com um rabo de cavalo baixo e elegante, com risca lateral profunda e ondas suaves. Esse estilo, inspirado em ícones clássicos do cinema, ganhou um toque moderno com um acabamento impecável e um sutil contraste entre a raiz mais escura e o comprimento mais claro.

Um artista habituado a transformações estilísticas

Conhecida por suas constantes transformações, Lady Gaga alterna há vários anos entre o loiro luminoso, o preto profundo e tons mais experimentais, tornando sua imagem uma verdadeira tela para a expressão artística. Esta última aparição faz parte dessa evolução contínua, onde a moda se torna uma linguagem narrativa por si só.

Ao revisitar o glamour de Hollywood à sua maneira, Lady Gaga confirma seu status como um ícone da moda capaz de reinventar os clássicos. Combinando homenagens à era de ouro do cinema com uma visão contemporânea de estilo, ela apresenta um visual que une elegância, teatralidade e domínio estilístico.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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