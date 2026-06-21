Jennifer Lopez causou sensação ao usar um vestido romântico amarelo-manteiga.

Jennifer Lopez surpreende seus fãs mais uma vez. A cantora e atriz americana optou por um look decididamente romântico para uma noite em Paris, trocando suas silhuetas justas habituais por um vestido com estampa floral.

O vestido amarelo manteiga Aje Ecliptica

Foi na capital francesa que Jennifer Lopez mais uma vez chamou a atenção de todos. Habituada a transformar cada aparição em um momento fashion, a cantora de "On the Floor" confirmou sua reputação com uma de suas aparições parisienses mais marcantes do ano. A peça central do look foi um vestido da Aje, batizado de "Ecliptica Gown", da coleção Verão 2026 da marca australiana.

Confeccionado em um amarelo amanteigado, quase cremoso, este vestido se destaca pela gola alta e pela silhueta fluida e evasê que acompanha as curvas do corpo sem marcar. O tecido amassado adiciona textura e uma dimensão visual particularmente interessante. Um corte leve e arejado, bem diferente dos vestidos estruturados que Jennifer Lopez costuma usar.

Logo abaixo do joelho, o tecido se transforma em uma cascata de detalhes inspirados em rosetas. Essas grandes flores esculturais, tecidas no tecido, criam volume na barra do vestido, dando a impressão de que a peça está em plena floração a cada passo. Um toque virtuoso que transforma uma simples escolha de vestuário em um momento de poesia visual.

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Sapatos brancos de salto alto adornados com margaridas

Para complementar este vestido inovador, Jennifer Lopez optou por elegantes sapatos de salto branco adornados com aplicações de margaridas em tamanho grande. Este detalhe floral ecoa diretamente as rosetas do vestido, criando uma narrativa de estilo perfeitamente coerente da cabeça aos pés. É uma abordagem de styling deliberada, onde cada peça responde às outras numa lógica visual clara e intencional.

Uma bolsa Chanel e joias de ouro.

Quanto aos acessórios, Jennifer Lopez carregava uma bolsa Chanel branca matelassada com corrente dourada, que adicionava um toque clássico e um toque de brilho. Ela completou o look com uma sobreposição de joias douradas: várias pulseiras e anéis, que captavam a luz sem ofuscar o vestido.

Um look de beleza propositadamente descontraído.

Para completar o look, o cabelo foi penteado num coque alto, propositadamente um pouco desfeito, criando um ar descontraído que contrastava com a sofisticação do vestido. Para a maquiagem, Jennifer Lopez optou por um visual natural: pele luminosa, bochechas levemente bronzeadas e lábios nude com brilho. Um efeito de pele beijada pelo sol, perfeitamente em sintonia com o ar romântico da produção.

Uma nova e impressionante faceta da moda

Ao adotar esse visual romântico, Jennifer Lopez prova ser uma das figuras mais seguidas no mundo da moda. Em vez de se manter fiel à sua silhueta ajustada de sempre, ela arrisca e surpreende agradavelmente seus fãs. Essa versatilidade estilística confirma seu status de ícone fashion capaz de se reinventar constantemente.

Com seu vestido amarelo-manteiga da Aje Ecliptica, sapatos de salto adornados com margaridas e um penteado preso sem esforço, Jennifer Lopez fez uma de suas aparições parisienses mais memoráveis. Uma demonstração de que a elegância prospera tanto na consistência quanto na capacidade de se reinventar.