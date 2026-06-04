Vestida de rosa, Kylie Jenner aproveita uma escapadela ensolarada no Caribe.

A estrela de reality shows, empresária e influenciadora americana Kylie Jenner começou o verão em grande estilo. Ela se presenteou com uma escapada ensolarada nas Ilhas Turcas e Caicos (Caribe) para comemorar mais um ano de sua marca, Kylie Cosmetics. Uma viagem luxuosa, totalmente documentada no Instagram, onde o rosa reinou absoluto.

Um look rosa vibrante

Em termos de estilo, Kylie Jenner optou por um look de praia rosa claro, capturado em uma selfie no espelho. Mais tarde naquele mesmo dia, ela revisitou o mesmo rosa claro, combinando-o com uma minissaia com babados para um "jantar ao pôr do sol", como legendou a foto. Uma paleta de cores veranil, fiel à estética vibrante que é a marca registrada de sua grife e de suas aparições públicas.

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Uma villa e presentes personalizados

Kylie Jenner também mostrou aos seus seguidores a luxuosa villa onde o grupo estava hospedado. Sua filha de 8 anos, Stormi, começou o tour em frente às câmeras, antes de mostrar os vários quartos. Em um deles, Kylie Jenner exibiu um verdadeiro arsenal de presentes personalizados, todos em rosa: uma toalha de praia bordada, um boné "Turks and Caicos With Kylie", uma garrafa de água, uma câmera, uma bolsa de praia da Kylie Cosmetics e roupas de praia personalizadas de marcas especializadas. Suficiente para transformar essa viagem em uma grande jogada de marketing.

Uma referência a uma viagem de 2019.

Esta viagem me faz lembrar de uma anterior. Ela foi inspirada em uma viagem de 2019 organizada para a marca Kylie Skin, também para as Ilhas Turcas e Caicos (Caribe). Na época, cocos flocados e roupas combinando já faziam parte do pacote, e a modelo americana Sofia Richie Grainge estava entre os participantes. A marca chegou a compartilhar uma foto antiga daquela viagem na época.

Entre seu look rosa, o cenário paradisíaco e as fotos cuidadosamente planejadas, Kylie Jenner criou uma escapada tão ensolarada quanto estratégica. Essa viagem ao Caribe ilustra mais uma vez seu domínio da imagem e sua perspicácia em marketing, onde férias e promoção se misturam perfeitamente. Um intervalo de verão que, sem surpresas, encantou seus seguidores.