Demi Moore e suas filhas, vestidas de pijama, causam sensação neste Natal.

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Em todas as suas aparições, Demi Moore irradia elegância e charme natural. Para o Natal, a atriz de Hollywood optou por trocar seus looks de tapete vermelho por um visual aconchegante. Rodeada por suas três filhas — Rumer, Scout e Tallulah Willis — Demi Moore compartilhou uma série de fotos de família absolutamente adoráveis, onde todas usavam pijamas festivos combinando.

Um reencontro familiar emocionante

Em uma publicação no Instagram, Demi Moore compartilhou um pouco do seu aconchegante Natal em família. O dia foi repleto de risos, animais e uma atmosfera invernal maravilhosamente acolhedora. A atriz e suas filhas posaram lado a lado, cercadas por pessoas queridas, todas vestidas com roupas xadrez vermelhas e brancas combinando. Para completar a cena, Demi usava um gorro de Papai Noel, adicionando um toque divertido à atmosfera tão calorosa.

A legenda da publicação, "Ho Ho Ho... Cachorros, Patos, Pijamas e Neve 🐕🦆😴❄️" , resume perfeitamente o espírito de simplicidade e convívio que emana dessas imagens. Entre cachorros, patos e neve, a família Moore prioriza o prazer de estar junta.

Eles são tão próximos que parecem gêmeos.

O que chamou a atenção dos internautas foi a incrível semelhança entre Demi Moore e suas filhas. Com sorrisos idênticos, longos cabelos castanhos e forte ligação, as quatro mulheres parecem cópias umas das outras. Comentários elogiosos inundaram a publicação: "Gêmeas perfeitas!" ou "O charme está nos genes!".

As três jovens, frutos do casamento anterior de Demi com Bruce Willis, mantêm um forte laço familiar, mesmo após a separação dos pais. Apesar da ausência do ator nas fotos, Demi e Bruce permanecem unidos em torno dos filhos, um vínculo que se fortaleceu ainda mais desde o diagnóstico de demência do ator, ao qual Demi Moore tem dado apoio e compaixão.

Um Natal repleto de doçura e serenidade.

Entre turnês promocionais e aparições glamorosas, Demi Moore parece estar aproveitando cada momento tranquilo com sua família. Após um ano agitado, a atriz está tirando um merecido descanso, provando que sabe conciliar brilhantemente a vida pública e a vida familiar.

Seja de pijama ou de vestido de gala, Demi Moore personifica aquela elegância descontraída que lhe é exclusivamente singular – uma simplicidade sincera que é o seu maior encanto.

