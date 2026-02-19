Este ator usa seu dinheiro para pagar secretamente as contas médicas de estranhos.

Um rosto familiar para os fãs de sitcoms, Kunal Nayyar, conhecido por interpretar Rajesh Koothrappali em "The Big Bang Theory", recentemente foi notícia por um motivo bem diferente do set de filmagem. Embora a série cult tenha terminado há alguns anos, o ator britânico continua a causar um impacto duradouro — desta vez, por meio de seus atos de generosidade.

Uma fortuna a serviço dos outros.

Durante o auge de "The Big Bang Theory", Kunal Nayyar era um dos atores mais bem pagos da televisão americana, ganhando quase um milhão de dólares por episódio. Agora, aos 44 anos, ele escolheu usar parte dessa fortuna para causas que lhe são muito caras.

Em entrevista ao The i Paper , o ator revelou que dedica parte de sua renda a ajudar anonimamente desconhecidos na plataforma GoFundMe. Navegando pelo site à noite, ele seleciona aleatoriamente campanhas médicas e paga discretamente as contas de famílias necessitadas. "O dinheiro me deu mais liberdade, e o maior presente é a possibilidade de retribuir", confidenciou, acrescentando que esses atos altruístas o fazem se sentir como "um justiceiro mascarado".

Uma onda de filantropia que foi tanto elogiada quanto debatida.

Embora sua confissão seja antiga, só recentemente ganhou repercussão nas redes sociais. Alguns internautas elogiaram a bondade do ator, enfatizando que o resultado — ajudar famílias em dificuldades — importava mais do que a publicidade gerada.

Outros, no entanto, criticaram a natureza pública dessa revelação, argumentando que discuti-la violava o próprio princípio do anonimato. Apesar desses debates, muitos defenderam Kunal Nayyar, salientando que os beneficiários de suas doações permaneciam alheios à identidade de seu benfeitor e que sua abordagem, longe de ser ostentosa, visava principalmente inspirar outros atos de generosidade.

Um determinado momento

A repentina atenção da mídia em torno dessa história coincidiu com a publicidade em torno de outra campanha no GoFundMe — desta vez lançada para ajudar a família de James Van Der Beek, o ator de "Dawson's Creek" que faleceu recentemente vítima de câncer. Segundo a Variety , esse evento reacendeu o interesse em iniciativas beneficentes de celebridades na plataforma, trazendo o nome de Kunal Nayyar de volta aos holofotes.

Quando a glória se torna um meio para fazer o bem.

A história de Kunal Nayyar é um forte lembrete de que fama e riqueza podem ser usadas como ferramentas de solidariedade. Embora a sinceridade de suas ações ainda seja controversa, seu gesto tem o mérito de trazer visibilidade renovada a causas humanitárias que são frequentemente negligenciadas.

Por fim, em um mundo onde as redes sociais amplificam tudo, inclusive as críticas, o ator britânico Kunal Nayyar prova que ainda existem maneiras de usar a fama para mudar, de forma discreta, porém concreta, a vida de outras pessoas.