"É muito estranho": Este ensaio fotográfico com Zendaya e Robert Pattinson é surpreendente

Zendaya e Robert Pattinson, a dupla de estrelas do filme "The Drama", causaram polêmica com um ensaio fotográfico ultraconceitual para a revista Interview (março de 2026). Inspirada no thriller psicológico "O Que Aconteceu com Baby Jane?" (1962), essa imagem retrô e caricata — com maquiagem branca como porcelana, lábios vermelhos borrados e perucas loiras extravagantes — surpreendeu as redes sociais. Longe de ser uma campanha promocional típica para sua "comédia romântica sombria", essas imagens levantam mais perguntas do que respostas.

Um conceito ousado e teatral

Fotografado por Nadia Lee Cohen, o ensaio fotográfico apresenta os dois atores em uma casa retrô e decadente. Na capa, Zendaya se agarra às costas de Robert Pattinson, com a perna em volta da cintura dele, ambos olhando para a câmera com uma expressão melancólica. Robert Pattinson veste um top de renda marfim com alças finas e calças marrons desabotoadas, enquanto Zendaya usa mangas de renda da Chloé.

Outras fotos mostram vestidos florais azuis combinando (Robert Pattinson de joelhos), ternos pretos iguais (Zendaya deitada entre as pernas dele) e Robert Pattinson com uma camisa Valentino drapeada e um cigarro na mão. Todo o ensaio mistura alta costura e ternos vintage, criando um efeito nitidamente andrógino.

Reações explosivas online

A repercussão foi imediata, mas negativa para muitos: "É muito estranho", "Ridículo", inundaram o X (antigo Twitter) e o Instagram. Alguns fãs ficaram indignados com o visual de Robert Pattinson – "Por que vesti-lo com roupas femininas?" , "Ele não parece um ator sério" – enquanto outros o viram como "Coringa e Arlequina depois de uma apresentação de dança".

Alguns chegam a acusá-lo de sacrificar a essência para se manter "na moda". A minoria admiradora defende sua audácia artística: "Provocativo, como um thriller psicológico deve ser", "Perfeito para sair da zona de conforto". O sentimento é compartilhado no Reddit: algumas pessoas adoram a atmosfera "assombrada e única", enquanto outras consideram as reações perturbadoras exatamente o efeito desejado.

Promovendo um filme de suspense

Esta imagem captura perfeitamente a premissa de "The Drama" (com estreia prevista para 3 de abril de 2026), dirigido por Kristoffer Borgli: um casal prestes a se casar cuja semana se transforma em um pesadelo, oscilando entre a comédia romântica e a angústia psicológica. Esta é a primeira colaboração em cena entre Zendaya e Robert Pattinson, após "Duna: Parte 3" e "A Odisseia", lançados no início deste ano.

Na entrevista, Zendaya inicialmente o descreve como "misterioso e tranquilo", seguindo o conselho de seu noivo, Tom Holland ( "Ele é superdivertido!" ). Robert Pattinson ri: "Se eu não falo muito, as pessoas me acham intimidador, mas eu não interpreto esse papel ". O tema da sessão de fotos? "Não sei", resumem, rindo.

No fim das contas, este ensaio fotográfico é controverso, mas gerou muita repercussão: missão cumprida para um filme que explora o desconforto. Zendaya e Robert Pattinson provam sua audácia, mesmo que isso signifique causar ofensa. Resta saber se esse "desconforto promocional" se traduzirá em sucesso de bilheteria nos cinemas, ou se Hollywood cruzou uma linha tênue demais entre arte e desconforto gratuito.