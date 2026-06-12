Vestindo um body de renda preta, Sabrina Carpenter presta homenagem a um dos períodos mais icônicos de Madonna.

A cantora e compositora americana Sabrina Carpenter fez uma aparição marcante no novo videoclipe de Madonna, "CONFESSIONS II - The Film". Seu visual — um body de renda transparente e acessórios pretos — presta uma homenagem direta à era disco da Rainha do Pop.

Um body de renda com mangas três-quartos.

Em imagens do videoclipe que circulam nas redes sociais, Sabrina Carpenter aparece dançando na pista de dança com um body preto justo de renda vazada. A peça, com decote profundo e arredondado e mangas até o cotovelo, é usada sobre um sutiã preto que fica sutilmente visível através da trama do tecido.

Um cinto preto fino e ajustado acentua a cintura, estruturando a peça, que se estende pelas pernas com uma fenda alta, característica dos macacões de palco. Sabrina Carpenter acrescentou um par de luvas pretas de renda que vão até os pulsos — um detalhe que estabelece firmemente o visual dentro de uma estética histórica.

Penteado de diva e maquiagem bordô

Para o penteado, Sabrina Carpenter optou por um visual praiano particularmente estiloso: seus cabelos loiros platinados foram estilizados em um penteado volumoso com uma franja cortina dividida ao meio. Esse corte se inspira diretamente no estilo das estrelas de cinema das décadas de 1960 e 1980 — as pin-ups americanas, as divas da discoteca e o legado de Brigitte Bardot. Um par de brincos de cristal brilhantes completou a linha vertical do look.

No quesito beleza, Sabrina Carpenter optou por um tom bordô profundo aplicado nas pálpebras, maçãs do rosto e lábios – uma escolha monocromática que confere ao rosto uma dimensão cinematográfica.

📸| Sabrina Carpenter no curta-metragem "Confessions II" da Madonna. pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8 de junho de 2026

Os códigos dos anos 80 de Madonna reproduzidos palavra por palavra.

É precisamente essa gramática que torna a aparição particularmente bem-sucedida. Na imagem, Sabrina Carpenter presta homenagem ao período icônico do início dos anos 1980, quando Madonna frequentava boates lendárias de Nova York, como a Danceteria – uma boate que não existe mais e que Sabrina Carpenter, na época, chegou a usar como tema de uma das faixas de seu novo álbum.

Um body transparente, luvas de renda, um cinto bem marcado, um sorriso malicioso: todos os elementos característicos estão lá. Uma interpretação impecável da estética clubber, precisa em suas referências e resolutamente contemporânea em seu estilo. Prova, se é que ainda era necessária, de que Sabrina Carpenter transita com maestria por diversos gêneros musicais — incluindo o legado musical das últimas décadas.

Uma colaboração que vai além do videoclipe.

Esta apresentação não é a primeira vez que as duas cantoras dividem o palco. Na primavera passada, durante sua apresentação como atração principal no Coachella, Sabrina Carpenter convidou Madonna ao palco para cantar um dueto. E, mais recentemente, Madonna fez um show surpresa na Times Square para promover seu retorno à música. Essa dinâmica revela sutilmente a crescente conexão entre as duas artistas — que atravessa gerações.

Com este body de renda preta, Sabrina Carpenter entrega muito mais do que uma simples participação em um videoclipe. Ela faz uma declaração verdadeira: a de uma artista que sabe honrar suas antecessoras enquanto constrói sua própria identidade visual. E que prova que é possível ser totalmente contemporânea e, ao mesmo tempo, contar a história daqueles que abriram o caminho.

