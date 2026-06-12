Aos 57 anos, Jennifer Aniston fez uma aparição deslumbrante em um vestido verde em Los Angeles.

A atriz, diretora e produtora americana Jennifer Aniston nos lembra que uma aparição pública de sucesso não se mede pela quantidade de cenas, mas sim pelo estilo impecável. Recentemente, ela fez sua primeira grande aparição pública em vários meses em uma exibição da série de televisão americana "The Morning Show", em Los Angeles. E seu visual rapidamente gerou uma série de comentários.

Um vestido verde-escuro justo ao corpo.

No tapete vermelho desta exibição privada, Jennifer Aniston surgiu com um longo vestido verde-escuro, de corte impecável e que realçava sua silhueta. A peça sem mangas apresentava um decote reto e simples e uma cintura marcada por um cinto integrado — típico dos cortes gráficos que a atriz tem usado nas últimas temporadas. O tom escolhido, um verde profundo, quase cor de pinheiro, harmonizou perfeitamente com os cabelos castanho-claros da atriz e destacou sutilmente seu bronzeado.

Quanto aos acessórios, Jennifer Aniston optou por uma abordagem minimalista, porém estruturada: um par de sapatos de salto aberto e várias pulseiras delicadas no pulso. Seu penteado característico era um cabelo com risca lateral, escova suave e luzes ao redor do rosto.

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Reese Witherspoon, parceira de longa data

Para esta aparição, Jennifer Aniston não estava sozinha. Ao seu lado, a atriz, produtora e empresária americana Reese Witherspoon posou para os fotógrafos com um look igualmente elegante: um blazer preto com decote profundo e saia combinando, complementados por delicados brincos de argola, sapatos de bico fino e um penteado também com risca lateral. Uma dupla coordenada sem nenhum planejamento aparente — prova de uma longa amizade.

Uma amizade que nasceu no set de "Friends"

A amizade delas começou em 2000, no set da série de TV "Friends", onde Reese Witherspoon, então com 23 anos, interpretava a irmã de Rachel Green. Na época, a jovem atriz tinha acabado de se tornar mãe e amamentava sua filha, Ava, entre as gravações. Foi lá que Jennifer Aniston a acolheu com uma gentileza que ela ainda se lembra.

Na primavera passada, por ocasião do 50º aniversário de Reese Witherspoon, Jennifer Aniston prestou-lhe uma homenagem particularmente comovente nas suas redes sociais: "Ela tem 50 anos e continua a ser a minha pequena explosão de energia favorita. Minha irmã, minha companheira e o meu coração há 30 anos."

Uma aparição que marca um retorno ao público.

Esta exibição em Los Angeles marca, na verdade, o primeiro grande evento público de Jennifer Aniston desde novembro passado. Essa discrição torna sua aparição ainda mais preciosa — e serve como um lembrete de que, em uma era saturada de imagens, a escassez às vezes continua sendo a estratégia mais eficaz.

Neste vestido verde escuro, Jennifer Aniston exibe uma elegância e uma postura impecáveis, confirmando seu status como uma das figuras mais reconhecidas do cinema americano.