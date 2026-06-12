Aos 57 anos, Jennifer Aniston fez uma aparição deslumbrante em um vestido verde em Los Angeles.

Anaëlle G.
@jenniferaniston / Instagram

A atriz, diretora e produtora americana Jennifer Aniston nos lembra que uma aparição pública de sucesso não se mede pela quantidade de cenas, mas sim pelo estilo impecável. Recentemente, ela fez sua primeira grande aparição pública em vários meses em uma exibição da série de televisão americana "The Morning Show", em Los Angeles. E seu visual rapidamente gerou uma série de comentários.

Um vestido verde-escuro justo ao corpo.

No tapete vermelho desta exibição privada, Jennifer Aniston surgiu com um longo vestido verde-escuro, de corte impecável e que realçava sua silhueta. A peça sem mangas apresentava um decote reto e simples e uma cintura marcada por um cinto integrado — típico dos cortes gráficos que a atriz tem usado nas últimas temporadas. O tom escolhido, um verde profundo, quase cor de pinheiro, harmonizou perfeitamente com os cabelos castanho-claros da atriz e destacou sutilmente seu bronzeado.

Quanto aos acessórios, Jennifer Aniston optou por uma abordagem minimalista, porém estruturada: um par de sapatos de salto aberto e várias pulseiras delicadas no pulso. Seu penteado característico era um cabelo com risca lateral, escova suave e luzes ao redor do rosto.

Reese Witherspoon, parceira de longa data

Para esta aparição, Jennifer Aniston não estava sozinha. Ao seu lado, a atriz, produtora e empresária americana Reese Witherspoon posou para os fotógrafos com um look igualmente elegante: um blazer preto com decote profundo e saia combinando, complementados por delicados brincos de argola, sapatos de bico fino e um penteado também com risca lateral. Uma dupla coordenada sem nenhum planejamento aparente — prova de uma longa amizade.

Uma amizade que nasceu no set de "Friends"

A amizade delas começou em 2000, no set da série de TV "Friends", onde Reese Witherspoon, então com 23 anos, interpretava a irmã de Rachel Green. Na época, a jovem atriz tinha acabado de se tornar mãe e amamentava sua filha, Ava, entre as gravações. Foi lá que Jennifer Aniston a acolheu com uma gentileza que ela ainda se lembra.

Na primavera passada, por ocasião do 50º aniversário de Reese Witherspoon, Jennifer Aniston prestou-lhe uma homenagem particularmente comovente nas suas redes sociais: "Ela tem 50 anos e continua a ser a minha pequena explosão de energia favorita. Minha irmã, minha companheira e o meu coração há 30 anos."

Uma aparição que marca um retorno ao público.

Esta exibição em Los Angeles marca, na verdade, o primeiro grande evento público de Jennifer Aniston desde novembro passado. Essa discrição torna sua aparição ainda mais preciosa — e serve como um lembrete de que, em uma era saturada de imagens, a escassez às vezes continua sendo a estratégia mais eficaz.

Neste vestido verde escuro, Jennifer Aniston exibe uma elegância e uma postura impecáveis, confirmando seu status como uma das figuras mais reconhecidas do cinema americano.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Vestindo um body de renda preta, Sabrina Carpenter presta homenagem a um dos períodos mais icônicos de Madonna.
Article suivant
Em um conjunto de duas peças azul e verde, Sofia Vergara confirma sua predileção por silhuetas ajustadas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Antes da Copa do Mundo, o look de Rihanna pode reviver uma tendência.

A cada aparição, Rihanna transforma até a menor calçada em uma passarela improvisada. No início de junho, em...

Rihanna surpreende com uma transformação capilar inspirada nos anos 60.

A cantora e empresária barbadiana Rihanna nunca parou de reinventar sua imagem. Recentemente, ela revelou uma grande transformação...

Em um conjunto de duas peças azul e verde, Sofia Vergara confirma sua predileção por silhuetas ajustadas.

A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofia Vergara publicou uma nova foto no Instagram —...

Vestindo um body de renda preta, Sabrina Carpenter presta homenagem a um dos períodos mais icônicos de Madonna.

A cantora e compositora americana Sabrina Carpenter fez uma aparição marcante no novo videoclipe de Madonna, "CONFESSIONS II...

A atriz Ester Expósito exibe um look chique em um conjunto branco romântico.

A atriz e modelo espanhola Ester Expósito não está apenas trilhando uma carreira internacional de sucesso. A estrela...

Aos 67 anos, a cantora Madonna surpreende com suas escolhas de moda "ousadas".

A cantora e compositora americana Madonna continua a rejeitar qualquer ideia de aposentadoria estilística. A Rainha do Pop...