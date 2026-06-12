A atriz Ester Expósito exibe um look chique em um conjunto branco romântico.

A atriz e modelo espanhola Ester Expósito não está apenas trilhando uma carreira internacional de sucesso. A estrela espanhola da série "Elite" também se tornou uma das figuras mais seguidas da moda europeia nos últimos anos. Prova disso é seu look mais recente em Nova York — um conjunto branco de duas peças com estampa floral — que mais uma vez causou sensação entre seus milhões de seguidores.

Conjunto branco de duas peças com estampa floral.

Em fotos compartilhadas em sua conta do Instagram, Ester Expósito posa nos degraus de arenito de um prédio residencial em Nova York. Ela veste um conjunto branco de duas peças. A blusa, de mangas curtas e longas, revela sutilmente sua barriga — o corte remete às blusas camponesas dos anos 70, reinventadas com um toque decididamente contemporâneo. A saia longa e fluida que combina com o conjunto é feita de um tecido levemente transparente que permite a passagem de luz.

Uma lufada perfeita de ar fresco de verão, onde os pequenos padrões florais azuis espalhados pelo tecido branco criam um efeito rústico, quase bucólico. Para completar o look, Ester Expósito optou por um penteado ultrassimples: cabelo loiro preso num coque frouxo, emoldurando o rosto e acentuando a frescura do conjunto.

Bolsa e sapatilhas de ballet brancas

Quanto aos acessórios, a atriz optou por duas peças marcantes que estruturam o look como um todo. A primeira: uma mini bolsa prateada, um modelo icônico da grife francesa, cuja versão metálica voltou com força total nas últimas temporadas. Uma peça instantaneamente reconhecível, que proporciona o toque certo de luxo e modernidade para equilibrar o ar rústico do vestido.

Sapatilhas brancas alongam a silhueta e proporcionam um conforto excepcional. Para a maquiagem, Ester Expósito optou por um visual completamente minimalista: pele luminosa, lábios bege e olhos com aspecto natural. Uma demonstração de estilo minimalista onde cada detalhe conta sem sobrecarregar o efeito geral.

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O retorno da estética romântica

Além do visual individual, esse estilo faz parte de uma tendência mais ampla, claramente identificada nas passarelas da Primavera/Verão 2026. O "Romanticore", ou estética romântica, está fazendo um grande retorno aos guarda-roupas de verão: tecidos leves, bordados discretos, estampas florais delicadas e uma paleta de cores em tons de bege e branco. Isso representa uma clara ruptura com o minimalismo estrito das temporadas anteriores, oferecendo uma abordagem mais suave e contemplativa para a moda de verão.

Com esta série de fotos de Nova York, Ester Expósito demonstra mais uma vez seu apurado senso de estilo. E confirma que está entre as figuras mais precisas de sua geração quando se trata de elegância discreta. Um visual que certamente inspirará muitos leitores neste verão.