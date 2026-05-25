O concerto do cantor Bad Bunny em Barcelona se transforma em controvérsia.

A visita do rapper, cantor e produtor porto-riquenho Bad Bunny a Barcelona deveria ser uma celebração. No entanto, um vídeo denunciando as condições na área VIP incendiou as redes sociais, ofuscando parcialmente a apresentação do cantor.

Um concerto muito aguardado em Barcelona.

Bad Bunny se apresentou em Barcelona no dia 23 de maio de 2026, como parte de sua turnê mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS". O cantor porto-riquenho, um dos artistas mais ouvidos do planeta, atraiu milhares de fãs para um dos shows mais aguardados da temporada. No entanto, após o evento, as discussões nas redes sociais não se concentraram apenas em sua performance no palco. Uma parcela significativa dos comentários girou em torno da experiência do público, particularmente a organização da área VIP.

Um vídeo viral que aponta para a área VIP.

No centro da controvérsia está um vídeo, filmado e publicado por um espectador no TikTok, que rapidamente viralizou. As imagens, compartilhadas pela conta @jordiferrandez, mostram uma área VIP lotada de pessoas, onde os espectadores aparecem literalmente amontoados. No vídeo, a pessoa que filma expressa sua indignação com a densidade da multidão, que contrasta fortemente com o que se esperaria de um espaço apresentado como premium. A publicação gerou uma enxurrada de reações, que variaram da incompreensão à raiva.

A multidão era tão densa que dançar era impossível.

De acordo com as imagens que circulam online, a situação na área VIP era particularmente tensa. Os espectadores pareciam tão aglomerados que, segundo testemunhas, era impossível se mover, muito menos dançar. Essa configuração era o completo oposto da experiência confortável e exclusiva que esse tipo de ingresso deveria garantir. Para muitos comentaristas online, essas imagens levantam uma pergunta simples: como uma área VIP, comercializada como um serviço premium, pode se tornar um lugar tão desconfortável?

Um assento premium que custa 500 euros, segundo o espectador.

O elemento que mais chocou os internautas foi o preço. Segundo o espectador que filmou o vídeo, seu ingresso naquela área custou 500 euros. Uma quantia considerável que, segundo ele, torna a situação ainda mais difícil de aceitar: ele descreve uma experiência que deveria ser premium, mas que se transformou em um verdadeiro "calvário". Embora seja importante ressaltar que esse valor corresponde apenas ao seu depoimento e não foi confirmado oficialmente, ele se assemelha aos preços geralmente cobrados por pacotes VIP em grandes turnês internacionais.

A gestão dos indicadores está no centro das críticas.

Além do preço, a principal crítica recai sobre a organização. @jordiferrandez denuncia uma flagrante falta de controle da capacidade e uma gestão falha da área VIP. Segundo ele, o número de pessoas admitidas nessa área excedeu em muito a sua capacidade razoável. Esse tipo de crítica levanta questões recorrentes sobre grandes shows: segurança, conforto e o cumprimento das promessas feitas aos espectadores que pagaram caro. Até o momento, não houve resposta oficial dos organizadores após a divulgação dessas imagens.

Uma controvérsia que está crescendo nas redes sociais.

Como costuma acontecer, a viralização do vídeo amplificou o debate. Nos comentários da publicação e em seu compartilhamento, muitos internautas expressaram sua solidariedade ao espectador @jordiferrandez, compartilhando, por vezes, suas próprias experiências desagradáveis em shows lotados.

Outros minimizaram o incidente, salientando que grandes multidões são parte integrante da experiência em grandes eventos musicais. Independentemente disso, o incidente ilustra uma tensão crescente na indústria do entretenimento: a tensão entre o marketing de pacotes VIP cada vez mais caros e a realidade, por vezes dececionante, vivida no local.

Embora o show do Bad Bunny em Barcelona vá ficar na memória, não será apenas pela performance do cantor. Entre as altas expectativas e a experiência em si, o debate sobre as condições de serviço nas áreas VIP de grandes shows está longe de terminar.