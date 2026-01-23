Search here...

"Ela não mudou": Aos 44 anos, Jessica Alba compartilha fotos antigas.

Anaëlle G.
@jessicaalba/Instagram

A atriz, modelo e empresária americana Jessica Alba publicou fotos antigas suas, datadas de 2016, o que gerou uma onda de admiração nas redes sociais.

Nostalgia garantida: a era do Snapchat em imagens.

Jessica Alba compartilhou uma preciosa lembrança no Instagram, desenterrando fotos icônicas de 2016, o ano abençoado com filtros do Snapchat, bumerangues e tons sépia. A atriz aparece com um estilo ultra-característico da época: calça skinny com botas, coroas de flores, sinal de paz, cabelo com risca lateral marcante e cílios postiços.

Festas à fantasia, noites despreocupadas e uma paixão pelo SoulCycle completam este retrato de uma "era de ouro" divertida, porém calculada. A legenda, uma vibrante homenagem a esses momentos "cuidadosamente planejados, mas livres", conquistou milhões de fãs imediatamente: "E aí, 2016! A era dos filtros do Snapchat, bumerangues, tons sépia, uma foto por feed. Símbolos da paz e coroas de flores. Calças skinny com botas, festas à fantasia, noites despreocupadas. Cabelo repartido de lado (e um pouco agressivo) de vez em quando, cílios postiços. Vício em SoulCycle. Uma era de ouro para ser divertido, cuidadosamente planejado, com pensamento estratégico em pleno funcionamento e momentos para ser livre. Que época!"

Os fãs concordam unanimemente: "Ela não mudou."

A reação foi imediata e unânime. Os comentários se multiplicaram, todos destacando a aparente atemporalidade do ícone de "Sin City" e "Quarteto Fantástico". "Ela não mudou!" era o bordão, repetido milhares de vezes. "Idêntica, com uma diferença de no máximo 10 anos", "Continua radiante como sempre", "O tempo não a afeta".

Jessica Alba, mãe de três filhos e empresária de sucesso com sua marca Honest Company, demonstra mais uma vez seu poder duradouro. Essas fotos, uma mistura de leveza e elegância natural típicas dos anos 2010, nos lembram por que ela continua sendo uma figura querida no mundo do entretenimento.

Esta publicação está longe de ser insignificante: em 2026, enquanto brilha intensamente em Hollywood e nas redes sociais, Jessica Alba escolhe a nostalgia para celebrar sua própria evolução. Bem distante dos padrões higienizados de hoje, essas imagens de 2016 capturam uma autenticidade que ressoa. Os fãs veem nelas a prova de uma beleza atemporal, confirmando seu status como uma estrela eterna.

Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Aos 44 anos, esta modelo brasileira exibe sua silhueta na praia.

