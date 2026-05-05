Um vestido de ferro: a ousadia fashion de Kim Kardashian intriga tanto quanto fascina.

Kim Kardashian nunca faz nada pela metade no Met Gala — e a edição de 2026 não foi exceção. Nas escadarias do Metropolitan Museum of Art, ela chegou com uma placa peitoral de metal bronzeado que parecia mais uma escultura do que uma peça de roupa. E esse era exatamente o objetivo.

O tema "Arte do Figurino" como um espaço de brincadeira

O tema do Met Gala de 2026 foi "Arte em Figurino", com o código de vestimenta "Moda é Arte". Este foi um convite direto para borrar as fronteiras entre roupa e arte. Kim Kardashian respondeu a esse convite com uma precisão inesperada: ela abraçou a pop art, colaborando com o artista britânico Allen Jones e a dupla de designers Whitaker Malem, sob a direção criativa de Nadia Lee Cohen.

Uma couraça de bronze esculpida: a obra de arte antes da vestimenta.

Kim Kardashian apareceu com uma couraça de bronze esculpida com uma gola alta, semelhante a uma armadura, combinada com uma saia de couro pintada à mão em blocos de cores e aberta na frente. Em sua entrevista para a Vogue, ela explicou sua escolha: "Ele é um artista, um dos meus artistas favoritos, Allen Jones." Essa foi uma maneira de enfatizar que o look não era apenas uma roupa — era uma colaboração artística completa. Sapatos nude e cabelos loiros soltos e ondulados completaram um conjunto propositalmente discreto, além da peça principal.

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Allen Jones e Whitaker Malem: Por Trás do Metal

Allen Jones é um artista britânico associado ao movimento Pop Art dos anos 1960, conhecido por suas esculturas com formas femininas que borram a linha entre arte e objeto. Já a Whitaker Malem é uma marca de design especializada em couro e materiais esculpidos, frequentemente requisitada para produções cinematográficas e as criações sob medida mais ousadas. Juntos, eles criaram uma peça para Kim Kardashian que se encaixa perfeitamente na linhagem da arte corporal — uma vestimenta que transforma o corpo em uma tela.

Um visual que está dividindo opiniões nas redes sociais.

A reação da imprensa e dos internautas foi imediata e mista. Alguns elogiaram a ousadia de um "visual totalmente temático". Outros, no entanto, ficaram perplexos com a placa peitoral laranja e a saia de couro colorida, não percebendo de imediato a conexão com a pop art. No fim das contas, o corpo ou a aparência de uma mulher — ou de qualquer pessoa — não deveria ser motivo de debate: se Kim Kardashian escolheu esse vestido, é simplesmente porque ela gosta, ponto final.

Uma presença no Met Gala que não demonstra sinais de enfraquecimento.

Kim Kardashian comparece ao Met Gala desde sua estreia em 2013 – grávida de North e usando um vestido floral da Givenchy. Desde então, cada aparição gerou seu próprio ciclo de entusiasmo e controvérsia: o vestido Balenciaga que cobria todo o corpo em 2021 e, ao mesmo tempo, seu rosto, o vestido inspirado em Marilyn Monroe em 2022.

Uma placa peitoral esculpida em bronze, uma saia de couro pintada e uma artista pop por trás de tudo — Kim Kardashian apresentou um de seus looks mais inspirados no Met Gala de 2026. O que, à sua maneira, é tão notável quanto a própria roupa.