Aos 61 anos, a atriz Lisa Rinna adota um visual completo que gera reações.

Fabienne Ba.
@lisarinna / Instagram

Em 2 de maio de 2026, na festa prévia ao Met Gala oferecida por Jeff Bezos e Lauren Sanchez em seu apartamento em Nova York, a atriz americana Lisa Rinna causou impacto duplo: com seu penteado e com seu vestido. Ambos geraram reações imediatas nas redes sociais.

A festa pré-Met Gala mais badalada do ano

O fundador da Amazon e bilionário americano Jeff Bezos e sua esposa, a apresentadora de televisão americana Lauren Sánchez Bezos, ofereceram uma festa pré-Met Gala em sua residência no bairro de NoMad, em Nova York, atraindo diversas celebridades. O casal é co-presidente e principal doador do Met Gala de 2026, cujo tema é "Arte do Figurino" — uma exploração da relação entre as roupas e o corpo.

O falso moicano vermelho cereja - a transformação capilar que divide opiniões.

A atriz americana Lisa Rinna abandonou seu icônico corte pixie para uma transformação "radical": as laterais foram penteadas para trás em um efeito mullet, e mechas vermelho-cereja foram estilizadas em pontas no topo da cabeça — um "faux-hawk" com uma estética decididamente anos 2000. Esse penteado imediatamente polarizou as reações nas redes sociais: alguns elogiaram a audácia de "uma mulher de 61 anos que não tem medo de nada", enquanto outros acharam o visual "exagerado" mesmo antes de verem a roupa.

Um vestido preto com franjas e penas que não deixa nada ao acaso.

O look combinava perfeitamente com o penteado: um longo vestido preto de mangas compridas, com o corpete inteiramente em tule semitransparente, contrastando com a saia fluida de seda de cintura alta. Franjas pretas caíam em cascata pelos braços e ao redor da cintura, proporcionando cobertura estratégica. Penas vermelhas que desciam pelos braços adicionavam um elemento inesperado de volume e cor ao conjunto.

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Acessórios que completam o quadro

Sandálias plataforma com estampa de leopardo e solado grosso adicionaram alguns centímetros à altura de Lisa Rinna, enquanto uma clutch de couro preta completou um look ousado todo em preto e vermelho. Sua maquiagem seguiu a mesma linha: delineador preto que se estendia além das sobrancelhas, sombra fúcsia esfumada, blush cor de pôr do sol e um batom rosa-chiclete.

Um moicano vermelho, penas, franjas e sapatos plataforma com estampa de leopardo — Lisa Rinna resumiu em um único look o que torna o circuito do Met Gala tão irresistível: ninguém opta pelo convencional. A ideia é causar impacto.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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