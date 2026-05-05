A tenista Serena Williams dá um toque surpreendente à estampa de leopardo.

Naila T.
@serenawilliams / Instagram

A tenista americana Serena Williams revisitou recentemente a estampa de leopardo com um toque de beleza inesperado que chamou a atenção e reacendeu uma tendência.

Uma noite da Sports Illustrated na Flórida

Em 30 de abril de 2026, Serena Williams compareceu ao evento de abertura do fim de semana de corridas da Sports Illustrated no restaurante The Surf Club em Surfside, Flórida. Este evento privado reuniu celebridades e personalidades do esporte, poucos dias antes do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami – para o qual Serena Williams também esteve presente nas arquibancadas no dia seguinte para a sessão de testes da Ferrari.

Um vestido degradê de estampa de leopardo

A peça principal do look era um vestido maxi justo com gola alta, cuja estampa de leopardo marrom e dourada desvanecia gradualmente ao longo do corpo até uma barra preta profunda nos pés. Esse efeito degradê — da estampa animal ao monocromático — conferia ao vestido uma sofisticação inesperada.

O toque surpreendente: sobrancelhas descoloridas.

Foi esse detalhe de beleza que gerou todas as reações nas redes sociais. Serena Williams exibiu o que pareciam ser sobrancelhas descoloridas, combinadas com suaves ondas loiras. Essa escolha, que coloca a campeã entre as seguidoras da tendência das "sobrancelhas descoloridas" — popularizada nas passarelas antes de dominar as redes sociais — mudou completamente o equilíbrio do seu visual, tornando-o mais vanguardista.

No dia seguinte: um look todo em linho branco, o completo oposto do que se poderia esperar.

No dia seguinte ao evento, Serena Williams mudou completamente o visual, exibindo um conjunto todo branco de linho no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami: um colete cargo com grandes bolsos utilitários e barra desfiada, usado sobre uma camisa branca e calças de linho com cordão. Ela manteve os mesmos colares em camadas, mas optou por um batom mais escuro e um blush com efeito bronzeado. Dois estilos contrastantes em 24 horas — e ambos exalavam a mesma naturalidade.

Um vestido com estampa de leopardo em degradê, sobrancelhas descoloridas e um blazer preto - Serena Williams provou mais uma vez que sabe exatamente como tornar um look imprevisível.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
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