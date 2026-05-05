Blake Lively deslumbra com um vestido espetacular de 4 metros no Met Gala.

Fabienne Ba.
@modelsss.world / Instagram

A atriz e modelo americana Blake Lively não comparecia ao Met Gala desde 2022. Quando reapareceu nos degraus do Metropolitan Museum of Art na noite de 4 para 5 de maio de 2026, foi com um vestido que compensou a espera de 4 anos — e 4 metros de cauda.

Um vestido Versace de arquivo de 2006.

Blake Lively foi co-anfitriã do Met Gala em 2022, usando um vestido Versace que se transformou ao vivo no tapete vermelho — tornando-se um dos momentos mais memoráveis da história recente do evento. Este ano, ela fez seu grande retorno após uma ausência de quatro anos, usando um vestido Atelier Versace da coleção Primavera 2006, uma peça de arquivo selecionada e aprovada pessoalmente por Donatella Versace.

Blake disse à Vogue: "Blake já teve tantos momentos icônicos com a Versace no Met, e esta noite não é exceção." O vestido em tons pastel, inspirado nas pinturas rococó venezianas do século XVIII, apresentava um corpete drapeado bordado com pedras preciosas em um degradê de tons suaves, diversas saliências esculturais nos quadris evocando as formas dos interiores de igrejas barrocas e uma cauda de 4 metros.

"A roupa é uma tela"

Em entrevista à Vogue no tapete vermelho, Blake Lively explicou sua escolha: "Como o tema é baseado em arte, eu queria usar uma peça de arquivo. Uma roupa é verdadeiramente uma tela e conta uma história. Poder escolher uma peça que tem sua própria história e resistiu ao teste do tempo foi especial." Ela também descreveu o vestido como algo que lembrava "um nascer e um pôr do sol" simultaneamente.

A bolsa "mais pessoal" da noite.

Para além do vestido, foi um acessório discreto que mais emocionou: uma carteira Judith Leiber Couture personalizada, com os quatro lados adornados com desenhos de cada um dos seus quatro filhos. Um contraponto íntimo e comovente à grandiosidade do resto do vestido — um lembrete de que, mesmo no tapete vermelho mais prestigiado do mundo, o que mais importa é a família.

Acessórios que combinem com a qualidade do quarto.

Blake Lively completou o look com sapatos Christian Louboutin, joias Lorraine Schwartz e o cabelo em ondas ao estilo da velha Hollywood, caindo sobre os ombros. A maquiagem, com reflexos bronzeados californianos e delineador discreto, equilibrou a grandiosidade barroca do vestido sem jamais tentar competir com ela.

Uma história contínua com a Versace no Met

Este vestido de 2026 finalmente faz parte de uma saga Versace-Lively que se estende por mais de uma década de Met Galas: o vestido sereia dourado com penas azuis em 2017, o vestido bordado em tom bordô "Heavenly Bodies" em 2018, o vestido Estátua da Liberdade em 2022 — e agora este vestido rococó em tons pastel com uma cauda de 4 metros. A cada ano, um novo capítulo da mesma história.

Quatro anos de ausência, um trem de quatro metros, quatro desenhos infantis em uma carteira – Blake Lively fez um retorno que combinou espetáculo e intimidade com rara precisão. Exatamente como esperávamos que ela fizesse.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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