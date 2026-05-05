No Met Gala, a modelo plus size Ashley Graham causou sensação.

Cada look do Met Gala deixa sua marca na noite à sua maneira. O look de Ashley Graham este ano, 2026, é um ótimo exemplo: um vestido inteiramente costurado diretamente em seu corpo, inspirado em pele de cobra, que abriu a noite com rara precisão artística.

Anfitriã e primeira a chegar ao tapete vermelho

Ashley Graham foi uma das primeiras celebridades a subir os degraus do Metropolitan Museum of Art na noite de 4 para 5 de maio de 2026, como co-apresentadora da transmissão ao vivo do Met Gala da Vogue, ao lado da atriz, DJ e radialista La La Anthony e da modelo e atriz britânica Cara Delevingne. Ela desfilou com elegância natural — e com um look que imediatamente ditou o tom da noite.

Um vestido costurado diretamente sobre a pele.

O vestido usado por Ashley Graham foi criado por Dimitra Petsa, a estilista grega fundadora da Di Petsa — uma marca conhecida por seus vestidos com efeito molhado. O vestido, com seus tons de pele e detalhes em tule, foi inspirado em escamas de cobra — uma segunda pele no verdadeiro sentido da palavra. A equipe costurou o vestido inteiro diretamente no corpo de Ashley Graham antes de ela desfilar no tapete vermelho.

A estilista disse à Vogue: "Sempre admirei Ashley por sua inteligência e beleza, e é um sonho vesti-la para uma ocasião tão importante." Esta é também a primeira vez que uma criação de Di Petsa é usada no Met Gala.

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Uma homenagem aos artesãos do museu.

Segundo a Vogue, o look de Ashley Graham foi uma homenagem aos artistas que dedicaram suas vidas e habilidades à criação das esculturas expostas no museu. Essa mensagem estava em consonância com o tema de 2026, "Arte do Vestuário" — a ideia de que as roupas podem ser tão preciosas, elaboradas e significativas quanto uma obra de arte. O vestido apresentava decote em V, detalhes em tule e uma cauda longa, uma réplica quase exata de um look apresentado no desfile de outono/inverno 2026 da Di Petsa.

Acessórios, até mesmo nos dedos.

Ashley Graham usou sapatos Gianvito Rossi e um conjunto de brincos de diamantes da Zales. O detalhe mais marcante: uma manicure cromada com reflexos prateados, com as pontas dos dedos mergulhadas em metal prateado — um efeito único que estendeu o visual esculpido até as extremidades. Sua maquiagem, feita por Jimmy Stam, focou na beleza natural — cílios postiços e batom rosa — enquanto seu cabelo castanho estava penteado para trás com efeito molhado.

Seis aparições no Met Gala

Esta foi a sexta aparição de Ashley Graham no Met Gala. Em 2025, ela usou um vestido de lã listrado da BOSS inspirado na moda masculina dos anos 90. Em 2024, vestiu um modelo de Ludovic de Saint Sernin que exigiu mais de 500 horas de trabalho. A cada ano, ela reafirma que a moda pode e deve ser para todos os tipos de corpo — e que o maior museu do mundo não é exceção.

Um vestido costurado diretamente em sua pele, dedos cromados e presença na primeira fila desde o momento em que o tapete vermelho se abriu – Ashley Graham provou mais uma vez que ela não é apenas convidada para o Met Gala. Ela faz parte dele.