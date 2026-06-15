Vestida com trajes de praia, Elizabeth Hurley comemora seu 61º aniversário com uma mensagem repleta de otimismo.

Elizabeth Hurley celebrou recentemente seu 61º aniversário com um sorriso. A atriz e modelo britânica comemorou a data no Instagram, compartilhando uma foto tirada à beira-mar, acompanhada de uma mensagem decididamente otimista. Foi uma oportunidade para ela oferecer uma bela lição de vida sobre a passagem do tempo.

Uma mensagem repleta de otimismo

“Feliz aniversário para mim!”, escreveu Elizabeth Hurley na legenda da sua publicação. Ela confessou ter temido por muito tempo que “a vida se tornaria menos emocionante com a idade” — antes de perceber o contrário. “Eu amo minha vida agora”, afirmou, incentivando todos a manterem a cabeça erguida e nunca desistirem. Ela acompanhou essa perspectiva positiva com sinceros agradecimentos aos seus “amigos e familiares incríveis”, bem como aos seus fãs, a quem elogiou pela lealdade. “Este ano já foi repleto de emoções e mal posso esperar para ver o que vem por aí”, acrescentou.

Uma aparição à beira da água.

Para capturar esse momento, Elizabeth Hurley escolheu uma foto em trajes de praia, de frente para o mar, segurando uma toalha colorida. Conhecida por sua desenvoltura diante das câmeras e sua imagem radiante, ela confirma mais uma vez sua serenidade e confiança, em uma idade em que se aceita plenamente. Uma aparência que combina perfeitamente com o espírito luminoso de sua publicação.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Rodeada por seus entes queridos

Como era de se esperar, a mensagem gerou uma onda de carinho nos comentários. Entre os mais tocantes, estava o de seu filho de 24 anos, Damian, que declarou seu amor por ela. A atriz, que diz encontrar a felicidade em seus entes queridos, também está claramente vivendo um "romance perfeito" com o músico Billy Ray Cyrus, com quem namora desde 2025. O casal divide seu tempo entre a fazenda do artista no Tennessee e a casa de campo da atriz na Inglaterra. Entre jardinagem, música e noites à beira da lareira, ela resume seu dia a dia em uma palavra: "felicidade".

A mensagem de Elizabeth Hurley é muito mais do que uma simples felicitação de aniversário: é um poderoso apelo para seguirmos em frente na vida com otimismo e gratidão. Ao nos lembrar que nossos melhores anos não estão necessariamente no passado, ela transmite uma mensagem inspiradora que claramente ressoou com sua comunidade. É a maneira perfeita de encarar o novo ano com confiança.