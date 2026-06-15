"Ambos estão magníficos": Naomi Watts compartilha uma nova foto de casamento

A atriz e produtora britânica Naomi Watts cultiva uma relação descontraída com sua imagem. Para celebrar o terceiro aniversário de seu casamento com o ator Billy Crudup, ela compartilhou no Instagram uma foto inédita da cerimônia de casamento em Nova York. Um instantâneo simples, terno e profundamente luminoso — que imediatamente gerou uma enxurrada de comentários.

Um vestido Oscar de la Renta em renda branca.

Na foto, o casal posa sentado em um banco de madeira ao ar livre. Naomi Watts veste um vestido branco de renda simples e fluido da Oscar de la Renta. Em sua mão, ela segura um buquê de flores brancas amarrado com uma fita.

O ator americano Billy Crudup, ao lado dela, veste um terno azul-marinho simples. A cabeça da atriz repousa no ombro do marido, cujo braço está estendido sobre o encosto do banco. Tudo na composição exala serenidade. A legenda reflete perfeitamente a imagem: "Feliz aniversário, meu amor ♥️". Sem parágrafos emotivos, sem cronologia detalhada — apenas essa frase simples, que diz tudo.

Um casamento discreto no coração de Nova York.

O casamento em questão, celebrado em junho de 2023, foi tudo menos uma cerimônia hollywoodiana. Na época, o casal optou por uma união em um cartório de Nova York, sem qualquer ostentação ou cerimônia. "Nada foi planejado; queríamos algo bem simples. Eu mesma comprei as flores em um pequeno mercado de bairro", confidenciou Naomi Watts em uma entrevista em janeiro de 2024. Ela continuou: "Enrolei-as em uma fita antiga que eu guardava em uma gaveta. A cerimônia foi bem rápida. Ligamos para alguns amigos de última hora, e aqueles que estavam na cidade se juntaram a nós. Foi realmente caloroso e lindo."

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Uma segunda cerimônia no México em 2024.

Um ano após o casamento discreto em Nova York, o casal realizou uma segunda celebração, desta vez no México, em junho de 2024. Uma cerimônia mais formal, organizada pelo irmão de Naomi Watts, o fotógrafo Ben Watts, e cercada por um círculo de amigos próximos.

"Ambos são magníficos": internautas se emocionam

Na nova publicação de aniversário, os comentários são surpreendentemente unânimes. "Ambos lindos", escreveu um usuário. "Que belo exemplo de amor chegando na hora certa", acrescentou outro. Várias celebridades também se juntaram à conversa: a atriz e produtora de cinema americana Sharon Stone, a atriz e apresentadora de televisão americana Niecy Nash-Betts e o apresentador de televisão americano Andy Cohen deixaram mensagens carinhosas de parabéns.

"Nunca é tarde demais, não é? Nos encontramos tarde na vida, e isso é realmente algo precioso", confidenciou Naomi Watts em 2024. Três anos após o primeiro "sim", ela continua a personificar essa ideia — a de uma história de amor que se desenrola em seu próprio ritmo, fora das convenções, e que é ainda mais bela por isso.