Em um vestido drapeado, Kim Kardashian atrai todos os olhares em Mônaco.

Kim Kardashian nunca passa despercebida, e sua recente viagem a Mônaco não foi exceção. No Grande Prêmio de Fórmula 1, ela chamou a atenção com um elegante vestido drapeado cor creme da Gucci. Ela compartilhou seu look com seus seguidores no Instagram.

Um vestido drapeado

Para o dia da corrida, Kim Kardashian optou por um longo vestido de jérsei cor creme. O vestido apresenta um decote assimétrico e uma única manga comprida, delicadamente drapeada sobre um ombro. O franzido na cintura confere estrutura, enquanto o tecido fluido abraça o corpo antes de cair em cascata até o chão. O drapeado evoca um ar vintage, criando um visual ao mesmo tempo discreto e sofisticado.

Um espetacular decote nas costas

Embora o vestido parecesse discreto na frente, ele reservava uma verdadeira "surpresa" nas costas. Amplamente aberto, apresentava um efeito drapeado escultural na cintura, adicionando um toque dramático ao visual. Esse contraste entre a frente minimalista e as costas ousadas foi um dos momentos de moda mais comentados do fim de semana em Mônaco.

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Acessórios cuidadosamente escolhidos

Quanto aos acessórios, Kim Kardashian optou por óculos de sol grandes com lentes roxas, além de sapatos de salto alto Gucci pretos com detalhe de bridão. Ela completou o look com um coque solto, adornado com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Ela combinou o visual com o da irmã Khloé, que também estava vestida de creme, formando uma dupla perfeitamente harmoniosa.

Com este vestido drapeado cor creme, Kim Kardashian provou mais uma vez seu domínio da arte da aparência. Ela não foi vista diante das câmeras no Grande Prêmio de Barcelona em 14 de junho de 2026, sugerindo que sua presença foi discreta ou simplesmente que ela não compareceu ao evento. Resta saber se ela fará outra aparição em um Grande Prêmio de Fórmula 1 antes do final da temporada de 2026, uma possibilidade que, sem dúvida, reacenderia a atenção em torno de suas tão comentadas aparições públicas.