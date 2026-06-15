Em um vestido drapeado, Kim Kardashian atrai todos os olhares em Mônaco.

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian nunca passa despercebida, e sua recente viagem a Mônaco não foi exceção. No Grande Prêmio de Fórmula 1, ela chamou a atenção com um elegante vestido drapeado cor creme da Gucci. Ela compartilhou seu look com seus seguidores no Instagram.

Um vestido drapeado

Para o dia da corrida, Kim Kardashian optou por um longo vestido de jérsei cor creme. O vestido apresenta um decote assimétrico e uma única manga comprida, delicadamente drapeada sobre um ombro. O franzido na cintura confere estrutura, enquanto o tecido fluido abraça o corpo antes de cair em cascata até o chão. O drapeado evoca um ar vintage, criando um visual ao mesmo tempo discreto e sofisticado.

Um espetacular decote nas costas

Embora o vestido parecesse discreto na frente, ele reservava uma verdadeira "surpresa" nas costas. Amplamente aberto, apresentava um efeito drapeado escultural na cintura, adicionando um toque dramático ao visual. Esse contraste entre a frente minimalista e as costas ousadas foi um dos momentos de moda mais comentados do fim de semana em Mônaco.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Quanto aos acessórios, Kim Kardashian optou por óculos de sol grandes com lentes roxas, além de sapatos de salto alto Gucci pretos com detalhe de bridão. Ela completou o look com um coque solto, adornado com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Ela combinou o visual com o da irmã Khloé, que também estava vestida de creme, formando uma dupla perfeitamente harmoniosa.

Com este vestido drapeado cor creme, Kim Kardashian provou mais uma vez seu domínio da arte da aparência. Ela não foi vista diante das câmeras no Grande Prêmio de Barcelona em 14 de junho de 2026, sugerindo que sua presença foi discreta ou simplesmente que ela não compareceu ao evento. Resta saber se ela fará outra aparição em um Grande Prêmio de Fórmula 1 antes do final da temporada de 2026, uma possibilidade que, sem dúvida, reacenderia a atenção em torno de suas tão comentadas aparições públicas.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Vestida com trajes de praia, Elizabeth Hurley comemora seu 61º aniversário com uma mensagem repleta de otimismo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vestida com trajes de praia, Elizabeth Hurley comemora seu 61º aniversário com uma mensagem repleta de otimismo.

Elizabeth Hurley celebrou recentemente seu 61º aniversário com um sorriso. A atriz e modelo britânica comemorou a data...

"Ambos estão magníficos": Naomi Watts compartilha uma nova foto de casamento

A atriz e produtora britânica Naomi Watts cultiva uma relação descontraída com sua imagem. Para celebrar o terceiro...

Em um body de lantejoulas, Jennifer Lopez cria um visual espetacular.

A cantora e atriz americana Jennifer Lopez acaba de causar sensação com uma foto compartilhada por seu maquiador...

Aos 49 anos, Shakira causa sensação com um look amarelo inspirado na Copa do Mundo.

Shakira celebrou mais um sucesso com um look tão vibrante quanto simbólico. A cantora colombiana compartilhou uma série...

"Ela é radiante": A cantora Jennie surpreende com uma presença de palco inspirada no rock.

"Ela está radiante." Esse foi o tipo de comentário que inundou o palco após a performance memorável de...

Com essa selfie, Hailey Bieber coloca as calças de cintura baixa de volta em evidência.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber domina a arte de transformar cada postagem no Instagram em um...