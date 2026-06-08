Aos 50 anos, a atriz Charlize Theron compartilha o ritual de beleza sem o qual não consegue viver.

Quando questionada sobre sua rotina de cuidados com a pele, Charlize Theron não hesita por um segundo. A atriz, produtora e modelo sul-africana-americana atribui seu brilho a um único passo: terapia com luz vermelha.

A confissão de beleza que viralizou nas redes sociais

Tudo começou com uma entrevista para o vídeo "Pergunte-me Qualquer Coisa" . Quando perguntada sobre o produto de cuidados com a pele sem o qual ela absolutamente não conseguiria viver, Charlize Theron não hesitou. "Ah, eu sou obcecada por esses lasers para a pele. Eu tenho o meu comigo o tempo todo. Eu tenho este modelo, tenho aquele outro, tenho todos eles", confessou, antes de acrescentar com um meio riso: "Eu poderia viver dentro de um laser vermelho ou de uma luz vermelha a qualquer momento — eu seria muito feliz."

Uma declaração espontânea, longe de ser anedótica. Alguns meses antes, durante um podcast americano, Charlize Theron falou sobre o assunto com igual entusiasmo: "Eu uso máscara de luz vermelha permanentemente. É a única coisa que fiz nos últimos dois anos em que pensei: 'Nossa, eu realmente vejo uma diferença'."

O que exatamente é a luz vermelha?

Por trás desse nome, existe uma técnica de tratamento chamada terapia com luz vermelha, ou mais precisamente, terapia com LED vermelho. O princípio é simples: expor a pele a comprimentos de onda curtos de luz, geralmente entre 630 e 700 nanômetros. Essas ondas penetram nas camadas superficiais da epiderme e, de acordo com os dados disponíveis, estimulam a produção de colágeno e a atividade celular nas camadas mais profundas da pele. Não invasivo, indolor e sem necessidade de tempo de recuperação, o procedimento rapidamente se consolidou como uma alternativa suave a intervenções mais invasivas.

Hollywood quer mais

Charlize Theron não é a única a ter incorporado LEDs vermelhos em sua rotina diária. Victoria Beckham, que fez da sua pele um dos marcadores visíveis da sua marca de beleza, já os endossou publicamente em diversas ocasiões. A atriz britânica Elizabeth Hurley também admitiu usá-los diariamente.

As três compartilham uma abordagem comum: um tratamento gradual, lento, porém consistente, em vez de uma explosão rápida de luminosidade. Essa filosofia está alinhada a uma tendência mais ampla na beleza contemporânea — às vezes chamada de "investimento na pele" — em que os resultados são construídos ao longo do tempo, e não por meio de uma única intervenção.

Ao exibir abertamente seu uso diário de luz vermelha, Charlize Theron oferece muito mais do que uma dica de cuidados com a pele. Ela delineia sutilmente uma certa filosofia de beleza aos cinquenta anos: uma filosofia baseada na paciência e em um certo grau de confiança na própria imagem.