A cantora Tyla exibe seus músculos abdominais e causa sensação.

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

Uma única palavra na legenda, mais de uma dúzia de fotos – e a internet imediatamente enlouqueceu. A cantora, compositora e dançarina sul-africana Tyla publicou um carrossel "misterioso" no Instagram que sugere a chegada iminente de uma nova era musical.

Uma lenda que pressagia algo...

Tyla compartilhou um carrossel com mais de uma dúzia de fotos com uma única legenda: "A*PROACHING". Uma palavra deliberadamente censurada que imediatamente gerou especulações entre seus fãs. Seria um novo álbum, um single, uma turnê? A pergunta permaneceu sem resposta — o que provavelmente era a intenção. Tyla tem o hábito de deixar suas postagens repercutirem antes de explicar qualquer coisa.

Entre as fotos no carrossel, uma imagem desfocada em preto e branco de Tyla usando uma blusa com estampa de píton chamou a atenção. Um piercing no umbigo, um colar mal visível sob o cabelo que cobre parcialmente seu rosto – uma imagem propositalmente imprecisa, quase cinematográfica, que contrasta fortemente com as selfies ultranítidas usuais nas redes sociais.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Tyla (@tyla)

Os fãs estão enlouquecidos nos comentários.

A publicação gerou uma avalanche de reações entusiasmadas. "Minha mulher icônica", "APAIXONADA POR ESSA GAROTA ", "você é a garota mais legal de todas", "incrível" — os comentários inundaram a publicação, todos expressando o mesmo sentimento: admiração incondicional por uma artista. Tyla é uma daquelas raras personalidades cuja cada publicação se torna um evento por si só.

Um artista em ascensão

Esta publicação no Instagram surge em meio a uma série de atividades para Tyla. Tendo alcançado reconhecimento global em 2023 com "Water", que ganhou um Grammy de Melhor Performance Afropop em 2024, a cantora está preparando seu segundo álbum de estúdio, "A*Pop", com lançamento previsto para 24 de julho de 2026. Os singles "Chanel" e "She Did It Again", com a participação da cantora e compositora sueca Zara Larsson, já pavimentaram o caminho para uma nova direção artística — mais pop, mais assertiva. A legenda "A*PROACHING" parece confirmar que algo significativo está por vir.

A imagem como ferramenta de comunicação

A cantora, compositora e dançarina sul-africana Tyla domina a arte da imagem desfocada tanto quanto a arte de compor canções. Esta fotografia em preto e branco, imprecisa e misteriosa, revela mais sobre seu estado de espírito atual do que qualquer entrevista. Sua estética remete a grandes capas de álbuns — reflexiva, enquadrada, significativa. Tyla demonstra uma consciência de sua imagem que transcende em muito sua idade.

Uma palavra censurada, uma foto desfocada, milhões de reações — Tyla não precisa de "clareza" para cativar. Este carrossel é talvez a melhor forma que ela encontrou para dizer que algo importante está por vir. E que, quando acontecer, ninguém ficará verdadeiramente surpreso.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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