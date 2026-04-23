"Magnífica": Aos 40 anos, Irina Shayk posa em trajes de praia e gera reações.

Naila T.
@irinashayk / Instagram

A modelo russa Irina Shayk compartilhou uma nova imagem no Instagram que imediatamente viralizou na internet: uma selfie tirada em frente a um espelho, onde ela aparece com trajes de praia.

Um quarto preto estruturado por limites

Na foto, Irina Shayk veste um conjunto de praia preto minimalista, acentuado por detalhes gráficos que definem a silhueta e realçam o equilíbrio visual geral. Esses detalhes sutis adicionam uma dimensão mais sofisticada a uma peça que, de outra forma, seria simples.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

Uma estética praiana que se tornou uma marca registrada.

Irina Shayk é frequentemente associada a looks de verão discretos, muitas vezes capturados em selfies ou fotos tiradas fora do tapete vermelho. Essa abordagem minimalista, centrada em cortes simples e linhas limpas, tornou-se uma verdadeira assinatura estilística.

Uma reação imediata nas redes sociais.

A publicação gerou rapidamente inúmeras reações. Entre elogios e admiração, os internautas mais uma vez elogiaram sua capacidade de projetar uma imagem forte, mesmo em um formato tão direto quanto uma selfie no espelho.

Com essa selfie em traje de praia, Irina Shayk confirma seu status de ícone fashion capaz de transformar uma simples imagem do dia a dia em um momento viral. Essa aparição ilustra ainda mais o impacto de sua presença nas redes sociais.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
Article précédent
Alabama Barker exibe suas curvas em um espartilho que provoca reações.
Article suivant
Aos 9 anos, o filho da cantora Pink exibe um visual chamativo em homenagem à mãe.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 9 anos, o filho da cantora Pink exibe um visual chamativo em homenagem à mãe.

A cantora e atriz americana Pink compartilhou uma nova foto de seu filho de 9 anos, Jameson, que...

Alabama Barker exibe suas curvas em um espartilho que provoca reações.

A cantora Alabama Barker, filha de Travis Barker e Shanna Moakler, compartilhou recentemente uma aparição bastante comentada em...

Emily Blunt causa sensação com um vestido curto com um detalhe "ousado".

Na estreia londrina de "O Diabo Veste Prada 2", a atriz britânico-americana Emily Blunt se destacou como a...

O look inesperado de Demi Lovato, com um top de biquíni por baixo de uma camiseta, é intrigante.

A cantora e compositora americana Demi Lovato está chamando a atenção com um novo visual, no qual explora...

Sandra Bullock subverte o visual de escritório com um detalhe inesperado.

Como parte da promoção do filme "Da Magia à Sedução 2", Sandra Bullock fez recentemente uma aparição marcante...

Lady Gaga reinventa o estilo chique de Hollywood à sua maneira.

Na estreia de "O Diabo Veste Prada 2" em Nova York, Lady Gaga mais uma vez exibiu seu...