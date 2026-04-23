Alabama Barker exibe suas curvas em um espartilho que provoca reações.

A cantora Alabama Barker, filha de Travis Barker e Shanna Moakler, compartilhou recentemente uma aparição bastante comentada em suas redes sociais, revelando um look com um corset preto como peça central. Combinando a inspiração da renda com uma silhueta estruturada, esse tipo de peça se encaixa em uma estética já bastante popularizada pelas tendências da moda atual, onde as linhas entre lingerie e looks para sair estão se tornando cada vez mais tênues.

Um espartilho preto, algo entre a transparência e a estrutura.

A peça principal é um corset preto ajustado, que combina barbatanas e painéis visíveis. Essa construção realça a silhueta de Alabama Barker, brincando com o contraste entre sustentação e leveza visual. Esse tipo de corset, frequentemente inspirado em renda, é repaginado aqui para um look noturno, refletindo um estilo específico.

Para completar o look, Alabama Barker combina seu corset com meia-calça preta e botas até o joelho, reforçando uma estética mais sombria e com um toque grunge. Essa escolha estilística acentua o efeito visual geral.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Alabama Luella Barker (@alabamaluellabarker)

Fortes reações nas redes sociais

A publicação de Alabama Barker rapidamente viralizou na internet, gerando diversas reações. Alguns internautas elogiaram o look como "ousado e moderno", enquanto outros comentaram sobre a "natureza muito reveladora da roupa".

Como costuma acontecer com esse tipo de silhueta, a linha entre admiração estilística e debate sobre estilo infelizmente permanece muito tênue. Vale lembrar que o corpo e a aparência das mulheres não deveriam ser motivo de debate: cada uma se veste como quiser, sem que isso justifique julgamentos sobre sua aparência.

Com este espartilho preto, Alabama Barker adota uma estética de moda contemporânea. Este look ilustra, mais uma vez, a influência das redes sociais na formação das tendências atuais.