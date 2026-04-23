Aos 9 anos, o filho da cantora Pink exibe um visual chamativo em homenagem à mãe.

A cantora e atriz americana Pink compartilhou uma nova foto de seu filho de 9 anos, Jameson, que chamou a atenção dos fãs pelo seu estilo colorido. Na foto publicada em suas redes sociais, o menino exibe um penteado que lembra a forte identidade visual da mãe, conhecida por suas transformações capilares desde os anos 2000.

Um estilo inspirado nos looks icônicos de sua mãe.

Essa escolha estética não é insignificante: Pink frequentemente marcou sua carreira com cores de cabelo "ousadas", particularmente tons vibrantes que se tornaram emblemáticos de sua imagem pública. Ao adotar um visual semelhante, seu filho Jameson parece ecoar esse legado visual, em uma clara homenagem ao universo artístico de sua mãe.

Esta não é a primeira vez que Jameson experimenta looks coloridos. A criança já foi vista com estilos semelhantes em passeios em família e eventos esportivos. Essas escolhas de roupas também refletem uma abordagem livre e criativa, provavelmente incentivada dentro da família.

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Uma família que frequentemente está sob os holofotes.

A cantora e atriz americana Pink compartilha regularmente momentos da sua vida com seus dois filhos, Jameson e Willow, frequentemente mesclando cenas privadas com outras públicas. Essas publicações sempre chamam a atenção pela espontaneidade e pela conexão com o público. Essa aparição recente do filho Jameson se soma a uma série de posts familiares que são amplamente acompanhados nas redes sociais.

Com seu visual chamativo inspirado na mãe, o filho de Pink, Jameson, se destaca. Mais do que uma simples escolha estética, essa aparência ilustra a forte influência do universo visual de Pink em sua própria família.