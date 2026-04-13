"É uma tatuagem nova?": Emma Roberts aparece com um look de renda que gera reações

Fabienne Ba.
@emmaroberts / Instagram

A atriz e produtora americana Emma Roberts chamou a atenção com um look de renda impactante no Revolve Festival 2026, realizado paralelamente ao Coachella (festival de 10 a 19 de abril de 2026). Fotos compartilhadas do evento também destacaram uma tatuagem visível em sua coxa, gerando diversas reações nas redes sociais.

Um look de renda que se destacou no Revolve Festival.

Ao comparecer ao Revolve Festival em 11 de abril de 2026, em Indio, Emma Roberts optou por um look com renda, um material frequentemente associado a uma estética elegante e delicada. Seu visual incluía shorts de seda com detalhes contrastantes, criando uma sutil interação de texturas. A peça foi combinada com uma jaqueta escura, óculos de sol grandes e botas de cano curto, resultando em uma silhueta que equilibrava sofisticação e descontração. O evento, realizado próximo ao festival Coachella, é um importante encontro anual para figuras públicas e profissionais da moda.

Uma tatuagem visível que provoca reações.

As imagens do evento também chamaram a atenção por um detalhe em particular: uma tatuagem visível na parte superior da coxa de Emma Roberts. De acordo com as informações disponíveis, a tatuagem diz "hold me" (me abrace) em uma fonte delicada. A visibilidade desse detalhe gerou comentários online, com alguns usuários questionando sua aparência ou o fato de raramente ser vista em eventos públicos. Emma Roberts tem várias tatuagens conhecidas, algumas discretas que só aparecem dependendo da roupa que ela usa.

Um evento de moda imperdível nos arredores de Coachella.

O Revolve Festival reúne anualmente personalidades dos mundos do cinema, da música e da criação de conteúdo. Realizado durante o fim de semana do Coachella, o evento apresenta diversas inspirações estilísticas que são amplamente compartilhadas nas redes sociais. Ao longo dos anos, Emma Roberts apresentou vários looks que refletem as tendências em constante evolução observadas nos festivais de primavera. A exposição midiática desses eventos ajuda a disseminar certas inspirações de moda para um amplo público internacional.

Com este look de renda apresentado no Revolve Festival 2026, Emma Roberts confirma sua predileção por silhuetas elegantes, perfeitas para o ambiente de festivais. Essa aparição segue a linha das inspirações estilísticas vistas no Coachella, onde as escolhas de vestuário contribuem para moldar as tendências da temporada.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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