Aos 59 anos, Salma Hayek traz de volta aos holofotes uma calça que não é unanimemente admirada.

Em um evento de tênis em Roland-Garros, a atriz, diretora e produtora mexicana-americana-libanesa Salma Hayek fez uma aparição com um look que dividiu opiniões nas redes sociais.

Uma noite de tênis muito elegante em Roland-Garros.

O casal (Salma Hayek e seu marido, François-Henri Pinault) foi fotografado nas arquibancadas do torneio de Paris, assistindo à partida entre o alemão Alexander Zverev e o holandês Jesper de Jong. Salma Hayek optou por um look casual: uma blusa preta justa com decote redondo, mangas até o cotovelo e um discreto detalhe contrastante em vermelho e verde na gola. Seus cabelos escuros estavam estilizados em cachos naturais, com algumas mechas prateadas, e ela usava óculos de sol pretos angulares, uma bolsa de couro trançado vermelha vibrante e sandálias pretas de plataforma adornadas com detalhes prateados.

As polêmicas “calças”: bermudas compridas de couro.

Outra peça que realmente chamou a atenção de todos foi o short bermuda de couro preto, longo e curto, que terminava logo abaixo do joelho. Esse comprimento, entre o short social e a calça cropped, imediatamente gerou debate. Mais tarde naquela noite, Salma Hayek acrescentou um boné estilo jornaleiro de camurça preta, outra referência à atual tendência europeia de sportswear chique.

Nas redes sociais, os comentários começaram a surgir imediatamente. Para alguns, o vestido oferecia um toque de elegância europeia, remetendo às silhuetas parisienses mais sofisticadas. Para outros, o corte era "desfavorável", considerado "comprido demais para ser chique" e "curto demais para ser elegante". Vale lembrar que o corpo e a aparência das mulheres não devem ser objeto de debate público: toda mulher é livre para se vestir como quiser, de acordo com seu gosto, conforto e identidade.

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Uma tendência de bermudas

Os shorts bermuda longos, em particular, voltaram com tudo nas últimas temporadas. Vistos nas passarelas e nas ruas, foram adotados por todas as figuras influentes da moda internacional, das irmãs Hadid a Hailey Bieber e Tracee Ellis Ross. Essa peça, no entanto, continua sendo uma das mais debatidas. A escolha de Salma Hayek por shorts de couro é reveladora: o material proporciona a estrutura necessária ao corte e o valor agregado de uma peça que se assemelha a uma calça. Uma elegância europeia que é ao mesmo tempo esportiva e chique.

De Cannes a Roland-Garros, um mês dedicado ao chique

A presença de Salma Hayek em Roland-Garros dá continuidade a uma sequência de eventos franceses particularmente bem-sucedida. Poucos dias antes, em Cannes, ela havia se destacado no Kering Women in Motion Awards – sua única aparição oficial nas duas semanas – com um vestido envelope azul assimétrico e uma faixa de cabelo larga, uma discreta homenagem a Brigitte Bardot.

Com essa aparição recente, Salma Hayek prova que "ousar na moda" é essencial para o seu estilo. Ao optar por bermudas longas de couro preto, ela abraça sem pudor uma peça que divide opiniões — e estabelece, de forma sutil, um estilo próprio e inconfundível.