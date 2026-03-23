"Uma princesa": A atriz Chase Infiniti chama a atenção com um vestido de babados.

A atriz americana Chase Infiniti parecia uma verdadeira princesa em um suntuoso vestido azul-índigo com babados na abertura do festival Series Mania em Lille, França.

Um vestido de princesa moderno

Para desfilar no tapete vermelho em Lille, no dia 20 de março, a atriz escolheu uma criação azul índigo profunda, feita inteiramente sob medida pela Louis Vuitton. O luxuoso vestido de cetim apresentava um decote romântico com babados, um corpete plissado em várias camadas e, principalmente, uma saia volumosa em estilo panier que se abria como um vestido de baile real. Cada movimento criava um efeito cascata de tecido, acentuando seu charme de princesa contemporânea. Os fãs adoraram: "Uma princesa" ou "Roxo é a sua cor".

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Estilo minimalista, impacto máximo

Como a mais nova embaixadora de uma marca de luxo, Chase Infiniti deixou o vestido falar por si só. Ela complementou o look de forma simples, com uma delicada gargantilha com estampa de vinha que delineava seu pescoço sem ofuscar o vestido. Seu cabelo estava preso em um elegante coque, que lembrava a sofisticada maquiagem que usou no Oscar, enquanto uma maquiagem leve realçava sua tez, com um batom vermelho rosado que complementava sutilmente o azul profundo do vestido.

Desde seu papel de destaque como Willa no filme vencedor do Oscar "One Battle After Another", a atriz americana Chase Chase Infiniti vem exibindo looks espetaculares: após seu vestido lavanda esvoaçante no Oscar, este modelo índigo consolidou seu status como a "nova rainha do tapete vermelho". Sua colaboração com a marca de luxo Louis Vuitton — da cerimônia do Oscar ao festival Series Mania — já a colocou entre as embaixadoras de moda mais proeminentes do momento.