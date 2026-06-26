Em um vestido creme, Kylie Jenner adota uma silhueta minimalista que está causando alvoroço.

Julia P.
@kyliejenner / Instagram

A personalidade da TV americana e empresária Kylie Jenner revelou um novo visual para sua marca, Kylie Cosmetics, com um vestido minimalista creme. Posando contra um fundo branco imaculado, ela abraçou o minimalismo — uma escolha que imediatamente gerou reações de seus seguidores.

Um vestido creme em tule leve

No centro desta campanha estava um vestido curto em um delicado tom creme, confeccionado em tule leve e fluido. O vestido se destacava pelas alças finas, realçadas por delicados franzidos de tule que lembravam babados, adicionando um toque de romantismo ao visual. Uma peça etérea e feminina, perfeitamente em sintonia com os tempos atuais. Para permitir que o vestido fosse o protagonista, Kylie Jenner optou por uma maquiagem minimalista, fiel à estética geral do ensaio.

Uma abordagem minimalista

Tudo nesta campanha enfatiza a simplicidade. O fundo branco, a ausência de acessórios e a paleta de cores neutras contribuem para um visual limpo e minimalista, onde o vestido e o rosto de Kylie Jenner são os protagonistas. Com os cabelos castanhos presos em um coque elegante, sobrancelhas delicadamente desenhadas, sombra neutra e lábios bege, Kylie Jenner optou por uma maquiagem natural e luminosa.

Com este vestido creme e campanha minimalista, Kylie Jenner prova que também sabe arrasar com um visual minimalista. Entre a delicadeza do tule e a maquiagem natural, ela cria uma aparência elegante, que representa perfeitamente sua marca.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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