Aos 59 anos, Salma Hayek chama a atenção com um vestido lilás escultural.

A atriz mexicana-americana Salma Hayek causou sensação na Serpentine Summer Party, em Londres, ao usar um vestido lilás escultural. Sua aparição foi ainda mais notável por estar acompanhada de sua filha, Valentina, em um raro passeio entre mãe e filha.

Um vestido lilás escultural

Para a ocasião, Salma Hayek usou um vestido lilás de cetim. Ajustado e com um design decididamente escultural, a peça se destacava pela gola alta e pelo jogo de texturas contrastantes. Um laço marcante na gola completava o visual arquitetônico. Com cabelo e maquiagem assinados pelo stylist Pablo Patanè, Salma Hayek finalizou o look com brincos de pérola e sandálias plataforma prateadas.

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Um raro passeio entre mãe e filha

Essa aparição foi ainda mais especial porque Salma Hayek estava acompanhada de sua filha de 18 anos, Valentina. Para a ocasião, a adolescente optou por um elegante conjunto preto, composto por uma blusa e uma saia longa combinando. Ambas também usavam óculos de sol, exalando um charme chique e descontraído. Essa dupla mãe-filha raramente aparece em público junta, o que torna esse momento ainda mais memorável.

Um evento social muito popular

A Serpentine Summer Party, que Salma Hayek teve a honra de co-apresentar, é um dos eventos mais prestigiados da temporada londrina. A noite reuniu inúmeras celebridades. Um encontro glamoroso onde a elegância era a palavra de ordem, a presença de Salma Hayek certamente não passou despercebida. Em seu vestido lilás escultural, ela protagonizou uma das aparições mais memoráveis da Serpentine Summer Party.

Em última análise, além de sua aparência, Salma Hayek confirma seu status de ícone. Alçada à fama pelo filme "Frida", ela construiu uma carreira internacional, mantendo ao mesmo tempo uma vida familiar mais reservada. Ela prova, aparição após aparição, que elegância e carisma são atemporais.