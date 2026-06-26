Uma camiseta como look: a escolha de Zendaya para sua visita a Paris quebra as regras.

Léa Michel
@zendaya / Instagram

E se a peça de roupa indispensável do verão já estivesse no seu guarda-roupa? Durante sua visita a Paris em meio a uma onda de calor, a atriz americana Zendaya causou sensação no tapete vermelho: uma camiseta usada como vestido. Uma escolha descontraída que quebra as regras do tapete vermelho — e se mostra a silhueta ideal para enfrentar o calor.

A camiseta ascendeu ao status de vestido.

Peça essencial no guarda-roupa, a camiseta ganha um toque fashion quando transformada em vestido. Essa é a beleza dessa silhueta: simples, eficaz e incrivelmente confortável, ela reúne todas as qualidades para o verão. Ao usá-la no tapete vermelho, Zendaya prova que uma única peça do dia a dia pode ser suficiente para criar um look impactante. Uma demonstração de estilo que deve inspirar muitos guarda-roupas de verão, principalmente com a chegada das temperaturas mais altas.

Uma peça encontrada por menos de 35 dólares.

O mais surpreendente? O preço dessa roupa. A camiseta cinza, estampada com o Homem-Aranha, é na verdade uma peça dos anos 2000, encontrada no eBay pelo estilista de confiança da atriz, Law Roach, por apenas US$ 34,99. "Estilo não precisa custar uma fortuna", resumiu ele, segundo a Variety . Para completar o look casual, Zendaya adicionou um par de scarpins brancos, dando um toque de elegância ao conjunto. Prova de que estilo e orçamento apertado podem andar juntos.

Uma referência ao "Homem-Aranha"

Essa escolha obviamente não foi por acaso. Zendaya está viajando pelo mundo ao lado de Tom Holland como parte da turnê promocional do mais recente filme da saga, "Homem-Aranha: Um Novo Dia". Depois de uma série de looks mais sofisticados que faziam referência ao filme, a atriz optou pela simplicidade em Paris — sem deixar de ser fiel ao universo do longa — graças a esta camiseta com o famoso super-herói. Uma referência divertida, perfeitamente em sintonia com o tema.

Com essa camiseta usada como vestido, Zendaya faz uma aparição inteligente e moderna. Ao reaproveitar uma peça básica para se refrescar no calor, ela dá uma verdadeira aula de estilo — acessível, confortável e cheia de charme. Sem surpresas, certamente inspirará seus fãs em busca do look perfeito para o verão.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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