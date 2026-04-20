O novo corte de cabelo curto da atriz Jessica Chastain, aos 49 anos, está causando alvoroço.

Fabienne Ba.
@jessicachastain / Instagram

A atriz e produtora americana Jessica Chastain, conhecida há anos por seus longos cabelos ruivos ondulados, surpreendeu a todos em 18 de abril de 2026. Ela chegou ao tapete vermelho do Breakthrough Prize com um corte de cabelo radicalmente mais curto que imediatamente chamou a atenção de todos.

Um quadrado limpo no Breakthrough Prize

Foi na cerimônia do Breakthrough Prize de 2026, em Santa Monica, que Jessica Chastain revelou seu novo visual: um corte chanel curto, na altura do queixo, com uma risca lateral bem definida. O corte reto, com mechas acobreadas e preso atrás de uma orelha, emoldurou seu rosto com um acabamento moderno e preciso, um contraste marcante com seus cabelos ondulados habituais.

O vestido Oscar de la Renta que ecoa o corte.

Jessica Chastain combinou esse novo corte com um vestido tomara que caia adornado com estampas e barra com franjas, permitindo que o penteado fosse o verdadeiro protagonista. Uma gargantilha de diamantes completou o look, sem brincos — deixando o novo penteado como o foco principal.

O "choppity chop" foi confirmado no Instagram.

No dia seguinte, a atriz compartilhou imagens dos bastidores de sua transformação no Instagram, em um vídeo de antes e depois dirigido por seu cabeleireiro Renato Campora, com a legenda simples: "Corte curto". Seus amigos reagiram rapidamente, incluindo a cantora e compositora americana Julianne Hough, que a acolheu com entusiasmo no "corte chanel".

Uma atriz que confia em seus instintos.

Jessica Chastain sempre defendeu uma certa liberdade em relação às tendências: "Eu realmente não ligo para tendências de moda. Se eu gosto de uma tendência, eu a uso, sem me preocupar se é permitido", diz ela. Uma filosofia que claramente se aplica também ao seu cabelo — e que combina perfeitamente com ela.

A atriz Jessica Chastain já admitiu ter "fantasias" de pintar o cabelo de branco, citando a atriz e produtora britânica Tilda Swinton como uma inspiração. Agora que ela se arriscou com um corte chanel curto, as especulações estão a todo vapor...

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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