A cantora Rita Ora fez uma aparição deslumbrante com um vestido de cetim.

A cantora britânica Rita Ora, de origem kosovar, compartilhou uma série de fotos no Instagram tiradas no Soho House, onde fez um show acústico improvisado. Para a ocasião, ela usou um elegante vestido de cetim cor champanhe, que imediatamente cativou seus seguidores. Uma aparência marcante, fiel ao seu estilo.

Um vestido de cetim

No centro deste look estava um vestido sem mangas num delicado tom de amarelo, feito de um tecido fluido e acetinado. O decote halter destacava-se pelas inúmeras pregas e franzidos que criavam um belo efeito texturizado. Uma estola a condizer, drapeada sobre os ombros e antebraços, completava o conjunto com uma elegância refinada. Um look sofisticado e luminoso, perfeitamente adequado à atmosfera intimista do local.

Acessórios em ouro e prata

Para complementar o vestido, Rita Ora optou por uma sofisticada combinação de joias em ouro e prata. Ela usou um delicado colar com pingente de ouro, brincos de prata, diversas pulseiras de ouro e um relógio de ouro, além de anéis de prata. Essa combinação de materiais preciosos adicionou um toque extra de brilho, provando que uma seleção bem escolhida de acessórios pode elevar um look.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por RITA ORA (@ritaora)

Uma aparição ligada a um concerto improvisado.

Esta série de fotos não foi por acaso. Rita Ora as compartilhou nos bastidores de um show acústico improvisado no Soho House, um ambiente intimista perfeito para o momento musical. Como era de se esperar, sua publicação gerou uma onda de reações entusiasmadas de seus seguidores, muitos dos quais elogiaram seu look. É mais uma prova da atenção que cada aparição sua atrai. Além dessa produção, Rita Ora confirma seu status de ícone fashion.

Com este vestido de cetim cor champanhe, Rita Ora exibe uma aparência elegante e radiante. Combinando requinte e sofisticação, ela prova, mais uma vez, que domina a arte de atrair olhares. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs, sempre ansiosos para conferir seus looks.