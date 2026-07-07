Em um body branco, a modelo Irina Shayk exibe um visual "ousado".

Anaëlle G.
@irinashayk / Instagram

A modelo russa Irina Shayk compartilhou imagens de uma nova campanha de moda no Instagram, exibindo sua beleza estonteante em um body branco e um visual bronzeado. A série de fotos com uma vibe de verão, que mistura luxo e clima praiano, imediatamente chamou a atenção de seus seguidores.

Um body branco e uma estética bronzeada.

No centro desta campanha está uma peça marcante: um body branco com decote profundo, que enfatiza a simplicidade e o contraste. Irina Shayk combinou-o com grandes óculos de sol pretos e batom vermelho escarlate, que adicionaram um toque vibrante de cor ao visual. Posando ao ar livre, Irina Shayk exibe um estilo ao mesmo tempo discreto e assertivo, fiel ao seu estilo minimalista e gráfico. Uma aparição que, como era de se esperar, causou sensação.

Mais do que as próprias peças de roupa, esta campanha evoca toda uma atmosfera. Entre paisagens litorâneas e looks sofisticados, o ensaio cultiva uma estética refinada, típica de grandes campanhas de moda. Essa direção artística demonstra perfeitamente a desenvoltura de Irina Shayk diante das câmeras e confirma seu status como uma modelo requisitada para esse tipo de projeto.

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Uma postagem compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

Uma campanha de verão

Estas imagens fazem parte da campanha de verão da Revolve. Ao longo da série, Irina Shayk exibe diversos looks de verão modernos. Em uma das fotos, ela posa ao ar livre com um vestido metálico de costas abertas; em outra, ela relaxa na praia. A coleção combina alta costura com um cenário litorâneo, resultando em um visual ensolarado e, ao mesmo tempo, inegavelmente editorial.

Fãs conquistados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma enxurrada de reações. Nos comentários, os internautas encheram Irina Shayk de elogios. "Incrível", "Supermodelo magnífica ", "Uma verdadeira rainha" foram apenas algumas das muitas mensagens de admiração. Todas essas reações demonstram o fascínio duradouro por Irina Shayk.

Com este body branco e nesta campanha de verão, Irina Shayk faz mais uma aparição elegante e sofisticada. Ela demonstra, mais uma vez, seu senso de estilo e sua desenvoltura diante das câmeras. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs, sempre ansiosos para conferir seus looks.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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