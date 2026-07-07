Zendaya exibe sua figura deslumbrante em um look contemporâneo impactante.

A atriz e produtora americana Zendaya provou mais uma vez seu impecável senso de estilo no tapete vermelho. Em Berlim, ela causou sensação com um conjunto de couro preto feito sob medida pela Louis Vuitton no evento promocional de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", ao lado do ator britânico Tom Holland.

Um conjunto Louis Vuitton feito sob medida

Zendaya compareceu a um evento para fãs na famosa Uberplatz, em Berlim, para promover o filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O longa marca o retorno da atriz como MJ, ao lado de Tom Holland, que interpreta o herói aracnídeo. Para a ocasião, a atriz escolheu cuidadosamente um figurino meticulosamente desenhado, em perfeita sintonia com o universo do filme.

A peça central deste look é um conjunto de couro preto de duas peças, desenhado pela Louis Vuitton e feito sob medida para Zendaya. A grife francesa, que colabora frequentemente com Zendaya, criou um visual discreto na paleta de cores e inegavelmente contemporâneo no corte. A escolha do couro preto ilustra perfeitamente a dimensão dramática buscada para este look. Essa coerência estilística confirma o lugar de Zendaya entre as embaixadoras mais reconhecidas da grife francesa.

Uma blusa cropped estilo regata

A parte de cima do conjunto apresenta um corte particularmente sofisticado: um modelo curto, estilo colete, com um decote em V amplo e profundo. Essa construção, que fica entre um top e uma peça de alfaiataria, ilustra a criatividade da Louis Vuitton em reinterpretar clássicos do guarda-roupa. Longe de ser um simples top cropped, a peça brinca com fortes referências da alta-costura, utilizando códigos de alfaiataria para transformá-los em uma silhueta ultracontemporânea.

Uma saia de cintura baixa com uma cauda espetacular.

A parte de baixo do conjunto também exibe ousadia estilística. A saia, feita sob medida para acompanhar a linha do quadril, cai até o chão antes de se estender em uma cauda verdadeiramente espetacular. Essa combinação — um top cropped e uma saia longa com cauda — cria um contraste marcante entre a precisão da alfaiataria e a dimensão quase majestosa da saia.

Joias Lydia Courteille com motivo de teia de aranha

Para completar sua homenagem ao universo do filme, Zendaya optou por joias particularmente preciosas e simbólicas. Ela usou brincos da Lydia Courteille, adornados com motivos de teia de aranha, além de um anel combinando. Essas peças de joalheria criam uma referência sutil, porém inconfundível, ao mundo do "Homem-Aranha".

Uma maquiagem que faz uma sutil referência ao super-herói.

No quesito beleza, a maquiagem de Zendaya também seguiu essa temática cuidadosamente elaborada. Seu look apresentava uma sombra roxa brilhante, complementada por um detalhe prateado abaixo dos olhos para captar a luz. Seus cílios, sutilmente estilizados para evocar um efeito quase de aranha ("cílios de aranha"), foram mais uma referência ao universo do filme. Tudo isso foi complementado por uma pele bronzeada e luminosa, lábios nude e unhas escuras.

Um penteado "bixie" por Ursula Stephen

O penteado não foi deixado ao acaso. Zendaya exibiu um corte "bixie", uma mistura do corte masculino com o clássico pixie, estilizado por sua cabeleireira de longa data, Ursula Stephen. Esse corte curto, particularmente popular entre as celebridades nos últimos meses, também marca um passo na evolução estilística de Zendaya, que agora alterna sem esforço entre estilos longos e curtos, dependendo de suas aparições.

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"Método de vestir-se" como assinatura

Com essa aparição em Berlim, Zendaya confirma mais uma vez seu domínio do "method dressing", a prática de se vestir em referência direta à obra ou personagem que está sendo promovida. Durante a turnê anterior do filme "Duna", Zendaya já havia exibido diversos looks ligados à estética do filme, em estreita colaboração com Law Roach. Essa abordagem, que se tornou uma verdadeira marca registrada, transforma cada aparição promocional em um momento de moda cuidadosamente planejado.

Com seu terno de couro preto Louis Vuitton feito sob medida, suas joias Lydia Courteille com estampa de teia de aranha e sua maquiagem sutilmente inspirada no filme, Zendaya marca, assim, uma de suas aparições promocionais mais memoráveis do ano.