Zara Larsson brilha em um top de conto de fadas com recortes originais.

A cantora e compositora sueca Zara Larsson incendiou o palco do festival Parklife 2026 em Manchester com um visual digno de conto de fadas, centrado em uma blusa azul com recortes originais que cativaram seus milhões de seguidores no Instagram.

Uma blusa azul com recortes originais.

Foi no palco do festival Parklife 2026, em Manchester, que Zara Larsson apresentou uma de suas performances mais memoráveis do ano. Como de costume, ela não só encantou o público com sua voz e presença de palco, mas também com a escolha de um figurino particularmente marcante. O destaque da apresentação foi, sem dúvida, seu top azul, cujos recortes exclusivos imediatamente chamaram a atenção de todos.

A peça, em uma cor vibrante, brinca com aberturas assimétricas que transformam uma blusa simples em uma verdadeira criação de alta-costura. Esses recortes adicionam uma dimensão gráfica ao visual geral e o diferenciam de figurinos de palco mais clássicos. Essa abordagem reflete a predileção de Zara Larsson por peças marcantes.

Microshorts jeans adornados com pingentes

Para complementar esta peça marcante, Zara Larsson optou por um par de microshorts jeans. A peça se destaca pela profusão de pingentes aplicados em diversos pontos, que adicionam movimento e um toque de brilho a cada passo. Essa acumulação de pequenos enfeites transforma um short jeans "clássico" em uma peça digna das passarelas, com um toque decididamente personalizado.

Um toque de rosa para dar destaque à silhueta.

Por baixo da blusa com recortes, Zara Larsson adicionou um toque de rosa, que aparece sutilmente pelas aberturas no tecido azul. Essa sobreposição cria um jogo de contrastes entre as duas tonalidades, adicionando outra dimensão à silhueta. Para os pés, Zara Larsson também optou por scarpins rosa que ecoam os detalhes da sua roupa. Essa escolha de calçado colorido amplia a coerência cromática de todo o look.

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Reações entusiasmadas nas redes sociais

Como acontece com todas as publicações de Zara Larsson, as fotos que ela compartilhou no Instagram geraram uma onda de reações entusiasmadas. Comentários de admiração inundaram as imagens em poucas horas. "Ó rainha, deusa dos golfinhos, comandante do brilho", escreveu um usuário, em uma frase imaginativa que captura perfeitamente o ar de conto de fadas do look. Outro fã comparou Zara Larsson à "verdadeira Barbie", referindo-se à sua estética pop ousada e à sua escolha de cores vibrantes.

Com sua blusa azul com recortes exclusivos, seus microshorts jeans adornados com pingentes e seus sapatos rosa, Zara Larsson apresentou uma de suas performances mais marcantes do ano. Mais uma vez, ela demonstrou seu domínio dos códigos do pop irreverente e sua capacidade de transformar cada show em um momento fashion memorável.