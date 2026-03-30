Angelina Jolie fez uma aparição deslumbrante com um vestido envelope.

Léa Michel
Extrait du film « Mrs & Mr Smith »

Angelina Jolie chamou a atenção recentemente em um evento da Tom Ford em Xangai. Fiel ao seu estilo sofisticado, a atriz, diretora, roteirista, produtora, escritora e embaixadora da boa vontade cambojana-americana surgiu com um vestido envelope de cetim branco, criando uma silhueta elegante e sofisticada.

Uma silhueta elegante em um evento da Tom Ford em Xangai.

O look se destacava pelo corte fluido e decote em V profundo, característicos do vestido envelope, peça reconhecida por valorizar a silhueta e, ao mesmo tempo, manter um visual atemporal. O conjunto incorporava uma estética minimalista, assinatura estilística frequentemente associada a Angelina Jolie em suas aparições públicas.

Um contraste marcante criado por um batom vermelho intenso.

Embora o vestido branco naturalmente chamasse a atenção, foi também a escolha da maquiagem que contribuiu para tornar essa aparição particularmente memorável. Angelina Jolie optou por um batom vermelho vibrante, criando um contraste marcante com a simplicidade do seu look. O restante da maquiagem permaneceu intencionalmente discreto, com uma pele levemente contornada, tons neutros nos olhos e um toque de delineador preto.

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Uma colaboração contínua

Angelina Jolie mantém uma relação profissional com Tom Ford desde 2024, ano em que foi anunciada como a primeira embaixadora de beleza da marca. Sua presença neste evento em Xangai dá continuidade a essa colaboração, que promove uma visão de beleza focada na elegância e na modernidade. Sua participação também coincide com a Semana de Moda de Xangai, um dos principais eventos da indústria da moda, que reúne estilistas, celebridades e profissionais do setor.

Com este vestido envelope branco combinado com uma maquiagem minimalista, Angelina Jolie confirma mais uma vez seu senso de elegância. Ao combinar linhas simples com escolhas estéticas ousadas, a atriz oferece uma interpretação contemporânea, ilustrando a constante evolução dos códigos de estilo no tapete vermelho.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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