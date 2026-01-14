Antes do Aberto da Austrália, este tenista está causando sensação.

Com o Aberto da Austrália de 2026 se aproximando rapidamente (de 18 de janeiro a 1º de fevereiro), Amanda Anisimova está atraindo muita atenção – não apenas por seu talento nas quadras, mas também por sua presença na mídia. A jovem estrela americana, número 3 do mundo, demonstra uma confiança renovada após uma impressionante temporada de 2025 e parece determinada a elevar seu jogo a um novo patamar este ano em Melbourne.

Uma temporada de 2025 repleta de promessas, mas marcada por arrependimentos.

Após vencer os torneios de Doha e da China, a tenista americana Amanda Anisimova confirmou seu status entre as melhores jogadoras do circuito. No entanto, suas derrotas nas finais de Wimbledon e do US Open contra Iga Świątek e Aryna Sabalenka deixaram um gosto amargo. Esses reveses, porém, fortaleceram sua motivação para melhorar ainda mais.

Uma preparação serena antes do Aberto da Austrália.

Apesar da eliminação precoce em Brisbane contra Marta Kostyuk, Amanda Anisimova mantém a cabeça fria. Entre os treinos, a tenista foi vista relaxando ao lado da australiana Priscilla Hon, o que gerou diversos comentários entusiasmados nas redes sociais. Esse momento de descontração simboliza uma preparação equilibrada, que combina foco e uma abordagem leve.

As ambições de um campeão em formação.

Aos 24 anos, Amanda Anisimova almeja claramente um título de Grand Slam. Sua experiência, compostura e constante evolução a tornam uma forte candidata à vitória em Melbourne. "Quero continuar me dando as ferramentas para chegar a mais finais", afirma com determinação.

Amanda Anisimova encara a temporada de 2026 com ambição inabalável e crescente maturidade. Superada as decepções de 2025, ela parece pronta para transformar seu potencial em triunfo. Se o sucesso favorece as jogadoras que aprendem com seus erros, então 2026 pode muito bem marcar um ponto de virada na carreira da jovem americana.