"Sereia do escritório": a ousadia fashion da cantora Dua Lipa intriga tanto quanto seduz.

Fabienne Ba.
@dualipa / Instagram

Entre suas viagens, a cantora e compositora britânica Dua Lipa sempre sabe como exibir seu estilo. Recentemente, em Varsóvia, ela optou por um look "sexy para o escritório", com um blazer rosa de seda da Gucci usado sobre um top preto.

O visual "sereia do escritório", versão Dua Lipa.

Compartilhada em sua conta do Instagram, a sequência de fotos mostra Dua Lipa com um blazer Gucci rosa claro de lapelas pontiagudas e acabamento brilhante, abotoado na cintura, revelando um sutiã preto por baixo. O look foi complementado com calças pretas de cintura alta, vários anéis dourados, incluindo um em formato de cobra e seu anel de noivado, além de uma bolsa de ombro de couro preto macio. Uma forma de subverter o guarda-roupa profissional.

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Varsóvia, uma parada em uma longa temporada de viagens.

Esta viagem à Polônia faz parte do que parece ser uma verdadeira "era de viagens" para Dua Lipa. Poucas semanas antes, ela estava em um safári na África do Sul, visitando os parques nacionais Kruger e Sabi Sands. Em abril, ela também foi vista em Palermo, na Sicília, onde, segundo a Condé Nast Traveler, estava se preparando para seu casamento com o noivo Callum Turner na Villa Igiea, um hotel da rede Rocco Forte. O noivado havia sido confirmado para junho de 2025.

Com este look "sexy para o escritório" impecavelmente elaborado, Dua Lipa confirma mais uma vez seu talento para transformar cada aparição em um momento fashion altamente aguardado. Ela estabelece um estilo narrativo onde cada look conta uma nova história de sua era atual. Uma coisa é certa: onde quer que ela vá, todos os olhares estão voltados para ela.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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