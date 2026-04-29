"Eu amo minha cicatriz": A cantora Tyla denuncia o retoque de suas fotografias.

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

A cantora, compositora e dançarina sul-africana Tyla nunca foi de se calar sobre o que a incomoda. Na primeira "Beauty Zine" da revista i-D, publicada em 21 de abril de 2026, ela falou abertamente sobre retoque fotográfico e a pressão para ser perfeita — com uma franqueza que imediatamente repercutiu.

"As redes sociais realmente fazem você se sentir como se tivesse que ser perfeito."

A revista britânica de moda, música, arte e juventude i-D lançou sua primeira zine dedicada inteiramente à beleza na primavera de 2026: um formato grande e brilhante com capa reversível — Tyla de um lado para a seção feminina e o modelo Shaid do outro para a seção masculina. Tyla aparece em duas capas diferentes e, no interior, há uma entrevista escrita por Laetitia Lotthé e uma sessão de perguntas e respostas em vídeo disponível no canal da revista no YouTube.

Foi nessa entrevista que Tyla proferiu suas palavras mais impactantes. "As redes sociais realmente fazem você se sentir como se tivesse que ser perfeita, o que é totalmente irreal. Há tanta beleza na imperfeição... até mesmo nos dentes!" A cantora destaca uma tendência que considera absurda: a obsessão por dentes perfeitamente brancos e alinhados, que, segundo ela, nega toda a individualidade.

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"Tenho uma grande cicatriz no braço e adoro-a."

"Essa garota que você está olhando provavelmente quer algo que você tem. Eu tenho uma cicatriz grande no braço e adoro. Adoro minha pinta. Adoro a imperfeição na minha arte, nas minhas criações visuais, na minha música, no meu corpo", explica Tyla. Essas palavras sinceras contrastam fortemente com a narrativa polida que costumamos ver nas capas de revistas de beleza — e imediatamente provocaram uma reação dos seus fãs no Instagram.

Uma identidade de beleza construída longe das pressões sociais.

Tyla também nos lembra que o sentimento de falta é universal e humano: "Não ter o que você deseja não significa que você valha menos". Criada em Joanesburgo (África do Sul), ela diz que construiu sua própria relação com a beleza muito cedo, longe dos padrões impostos: ela escondia delineador nos banheiros da escola, aprendeu a trançar o cabelo das irmãs e experimentava sem parar.

Uma mensagem que chega no "momento certo"

Esta declaração surge apenas algumas semanas antes do lançamento do seu segundo álbum, "APOP", agendado para 24 de julho de 2026, cujos singles "Chanel" e "She Did It Again", com a participação da cantora e compositora sueca Zara Larsson, já alcançaram sucesso mundial. Para uma artista que se prepara para "uma nova era", abraçar as suas "imperfeições" na capa de uma revista de beleza não é coincidência — é uma declaração de intenções.

Uma cicatriz exibida com orgulho, uma pinta abraçada, um dente torto celebrado – Tyla não esperou ser "perfeita" segundo os padrões da sociedade para deixar sua marca. E é justamente isso que torna sua mensagem tão poderosa quanto sua música.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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