Aos 35 anos, Margot Robbie cativa com um deslumbrante vestido dourado.

No Met Gala de 2026, em Nova York, Margot Robbie mais uma vez chamou a atenção. A atriz e produtora australiana surgiu com um deslumbrante vestido dourado que imediatamente cativou os fotógrafos nos famosos degraus do Metropolitan Museum of Art.

Uma aparição no Met Gala de 2026

Com essa silhueta elegante e radiante, a estrela de "Barbie" confirmou seu status de ícone fashion. Seu look, inteiramente coberto de detalhes brilhantes, combinou perfeitamente com a atmosfera espetacular do Met Gala, renomado por seus visuais ousados e artísticos.

Um look chique antes de uma mudança de estilo inesperada. Depois de causar sensação no tapete vermelho, Margot Robbie surpreendeu a todos com uma escolha muito mais descontraída para a festa pós-premiação. Adeus ao vestido sofisticado: a atriz foi vista com jeans folgados combinados com uma camiseta branca básica. Um contraste inesperado que conquistou rapidamente os internautas. Mesmo com esse look mais minimalista, Margot Robbie manteve-se fiel ao seu estilo, adicionando saltos altos e uma jaqueta de paetês para dar um toque festivo ao conjunto.

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Looks que inspiram os fãs

Nas redes sociais, muitos usuários elogiaram essa transição da sofisticação para a simplicidade. Alguns apreciaram particularmente a escolha de Margot Robbie por roupas confortáveis após um evento tão prestigioso. Jeans semelhantes aos usados pela estrela também estão vivenciando um ressurgimento em popularidade, com diversas marcas oferecendo agora cortes de perna larga inspirados em looks de celebridades.

Do seu vestido dourado no tapete vermelho ao seu look mais descontraído para a festa pós-premiação, Margot Robbie demonstrou mais uma vez sua capacidade de influenciar tendências. Ícone fashion tanto no tapete vermelho quanto em looks mais casuais, Margot Robbie nunca deixa de fascinar a cada aparição pública.