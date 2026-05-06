Diante das críticas sobre sua aparência, a resposta desta atriz é surpreendente.

Apenas alguns dias após ser alvo de críticas nas redes sociais, Olivia Wilde fez uma aparição deslumbrante no Met Gala 2026, em Nova York. A atriz, produtora, diretora e roteirista irlandesa-americana chamou a atenção com uma silhueta que certamente não passou despercebida no tapete vermelho do Metropolitan Museum of Art.

Uma resposta às críticas

Essa aparição ocorre após uma controvérsia envolvendo sua participação no Festival Internacional de Cinema de São Francisco, onde algumas imagens da atriz geraram críticas à sua aparência física. Diante desses julgamentos, Olivia Wilde optou por responder com humor e autodepreciação em suas redes sociais.

Referindo-se a uma foto tirada com uma lente olho de peixe, ela afirmou: "Olha, é uma lente olho de peixe. E admito: era o meu melhor ângulo? A minha melhor imagem? Não. Não, é uma imagem surpreendente." Em vez de alimentar a controvérsia, a atriz pareceu optar por uma abordagem descontraída, uma atitude que foi amplamente elogiada por muitos online.

Um look em sintonia com o tema do Met Gala de 2026.

O Met Gala de 2026 celebrou a conexão entre moda e arte este ano através da exposição "Costume Art". O código de vestimenta oficial, "A Moda é Arte", convidou celebridades a transformarem seus looks em verdadeiras obras de arte visuais. Com seu vestido estruturado e silhueta inspirada em trajes históricos reimaginados de forma contemporânea, Olivia Wilde personificou perfeitamente esse espírito artístico. Mesmo antes de sua chegada, a atriz compartilhou uma pitada de humor no Instagram: "Me preparando mentalmente para o Met, praticando nunca sentar e nunca precisar ir ao banheiro."

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Uma aparição que foi amplamente comentada.

Nas redes sociais, muitos usuários elogiaram a confiança e a elegância da diretora de "Don't Worry Darling". Vários comentários também destacaram sua escolha de responder às críticas com humor em vez de agressividade. Tendo já comparecido ao Met Gala em 2023 com um vestido branco adornado com bordados dourados, Olivia Wilde continua a ser notícia tanto por suas escolhas de moda quanto por sua forma de lidar com a atenção da mídia.

Ao comparecer ao Met Gala, Olivia Wilde enviou uma mensagem que ressoou profundamente com seus fãs. Com autodepreciação, confiança e senso de estilo, ela provou que prefere responder a comentários negativos com humor e elegância em vez de controvérsia.