O cantor Chappell Roan posa naturalmente e gera reações.

Fabienne Ba.
@chappellroan / Instagram

Conhecida por sua beleza estonteante e performances encenadas, a cantora e compositora americana Chappell Roan surpreendeu alguns de seus seguidores ao aparecer "ao natural" nas redes sociais. As imagens, amplamente comentadas online, reacenderam rapidamente o debate sobre a autenticidade das celebridades.

Chappell Roan compartilha uma imagem "natural"

Conhecida por seu estilo visual meticulosamente elaborado, maquiagem marcante e figurinos de palco extremamente teatrais, Chappell Roan costuma adotar uma estética ousada em suas aparições públicas. Desta vez, no entanto, foi uma publicação muito mais discreta que chamou a atenção dos internautas. No Instagram, Chappell Roan apareceu com um estilo mais natural, bem diferente dos looks "extravagantes" que frequentemente acompanham suas apresentações e aparições no tapete vermelho. As imagens rapidamente viralizaram e geraram diversas reações de seus seguidores.

Usuários da internet elogiam sua autenticidade.

Nos comentários da publicação, muitos fãs elogiaram a abordagem, considerando-a "mais autêntica e espontânea". Vários usuários sentiram que "esse visual mais natural mostrou um outro lado da cantora". Outros destacaram que Chappell Roan sempre defendeu a liberdade artística em sua imagem pública. Ela é frequentemente aplaudida por seus fãs por sua abordagem criativa à moda, maquiagem e performance, que ela considera "uma extensão de seu universo musical".

As redes sociais amplificam cada aparição de celebridades.

Esta não é a primeira vez que Chappell Roan gera discussões consideráveis nas redes sociais. Nos últimos meses, diversas de suas aparições públicas causaram grande repercussão, principalmente em eventos musicais e cerimônias de premiação. No Grammy Awards de 2026, a artista provocou reações fortes com um look Mugler que foi amplamente comentado online. Diante das críticas, Chappell Roan respondeu com humor no Instagram, explicando que não considerava sua roupa "tão escandalosa". Como muitos artistas de sua geração, Chappell Roan atua em um ambiente onde cada postagem pode viralizar em questão de horas.

Ao compartilhar fotos "mais naturais", Chappell Roan voltou a chamar a atenção dos internautas. Habituada a brincar com os códigos da cultura pop e da encenação, ela continua a alimentar conversas online, seja aparecendo com looks "espetaculares" ou em uma versão "mais discreta" de si mesma.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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