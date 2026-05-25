Aos 43 anos, Anne Hathaway responde a rumores de cirurgia plástica.

A atriz americana Anne Hathaway decidiu esclarecer os rumores. Em entrevista à revista ELLE , ela abordou as inúmeras especulações em torno de sua aparência, em particular os persistentes boatos de uma suposta cirurgia plástica facial. Geralmente discreta sobre esses assuntos, ela finalmente resolveu se pronunciar.

Uma declaração para pôr fim às especulações.

Ao ser questionada sobre os rumores envolvendo seu rosto, Anne Hathaway explicou os motivos que a levaram a se pronunciar. "Vivemos em uma época em que as pessoas se sentem muito confiantes em assumir o que acreditam ser verdade, e às vezes o que elas acreditam é verdade, às vezes não é", disse ela. A atriz reconheceu certa ambivalência: "A especulação se tornou tão intensa que sinto a necessidade de esclarecer os fatos". Isso é ainda mais incomum, considerando sua habitual preferência pela total discrição.

"São apenas duas tranças."

Anne Hathaway respondeu com humor a um tutorial de penteado que havia compartilhado, mostrando um penteado com tranças que dava uma aparência mais descansada. "Aliás, as pessoas presumem que essas são decisões médicas importantes", observou. "Eu queria mostrar que não, eu não tomei nenhuma decisão médica importante. São apenas duas tranças." Fiel à sua franqueza, ela admitiu, também com sinceridade, que poderia muito bem considerar fazer um lifting facial algum dia — uma decisão que, se o fizesse, seria inteiramente dela.

Um discurso sobre autenticidade

Ao longo da entrevista, Anne Hathaway também falou sobre sua relação com a beleza e a autoestima. Ao relembrar o início de sua carreira, confessou ter sido "muito crítica consigo mesma" por muito tempo, por medo. Para ela, a beleza se define, acima de tudo, pela autenticidade: "A beleza pode conter feiura, contanto que contenha verdade", explicou, citando um diretor. Essa filosofia guia sua relação mais serena com a própria imagem.

Ao se manifestar, Anne Hathaway nos lembra o quão invasiva pode ser a especulação sobre a aparência das mulheres (pública ou privada). Essa declaração sincera reafirma o direito de toda mulher de controlar seu próprio corpo e imagem sem ter que se justificar.