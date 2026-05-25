"Seu melhor look": Emma Stone cativa mais uma vez os internautas

A atriz e produtora americana Emma Stone fez uma aparição marcante em um desfile de moda em Nova York. Não foram tanto suas escolhas de roupa, mas sim a transformação capilar que chamou a atenção. Ela exibiu um novo corte bob ondulado com um tom loiro luminoso, gerando uma onda de entusiasmo nas redes sociais. "Seu melhor visual até agora", comentaram muitos usuários.

Um corte chanel ondulado que causa sensação.

Sentada na primeira fila do desfile, Emma Stone exibiu um corte chanel castanho com ondas suaves, cujo comprimento roçava delicadamente suas clavículas. O penteado, estruturado por uma risca ligeiramente lateral, é realçado por sutis mechas loiro-avermelhadas que emolduram seu rosto. Essa interação entre comprimentos e mechas traz um movimento natural ao visual e ilumina os traços da atriz. Um chanel moderno e favorecedor, marcando uma verdadeira virada em sua recente jornada capilar.

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O retorno de "Caramel Blonde"

Essa transformação também marca o retorno de Emma Stone aos reflexos loiros multidimensionais que ela exibiu em 2022, após um período com os cabelos mais escuros. Criada pela renomada colorista Tracey Cunningham, essa nova tonalidade foi batizada de "Caramel Blonde".

De acordo com os detalhes fornecidos, o objetivo era alcançar um "loiro escuro multidimensional, com suaves mechas de luz e toques mais claros emoldurando o rosto". Uma cor moderna, quente e luminosa, que representa perfeitamente as tendências atuais de cabelo.

Uma aparição elogiada pelos internautas.

O novo visual de Emma Stone rapidamente gerou uma onda de reações positivas nas redes sociais. "Seu melhor visual até agora" foi um comentário recorrente nas fotos compartilhadas online. Muitos internautas elogiaram a transformação bem-sucedida de Nina Park, que iluminou o rosto da atriz. Essa recepção entusiasmada confirma o impacto que uma simples mudança de visual capilar pode ter na imagem geral de uma figura pública.

Com esse corte bob ondulado e o tom "Caramel Blonde", Emma Stone alcançou uma de suas transformações de beleza mais bem-sucedidas. É a prova de que, às vezes, uma simples mudança de penteado é suficiente para renovar completamente o visual e conquistar o público.